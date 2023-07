Nach ihrem Auftritt beim Wiener Impulstanz-Festival am 14. Juli wird Elektropunk-Ikone Peaches am 15. Juli auch in Feldkirch für nicht ganz jugendfreie Unterhaltung sorgen. Keyistudio

Ab 1912 sind hier die Schüler eines Eliteinternats herumgeschwommen. Nach einer Nutzung als Kaserne und Lazarett durch die Nazis zogen nach seinem Wiederaufbau ab 1963 wieder die Jesuiten ihre Bahnen im Alten Hallenbad im vorarlbergerischen Feldkirch. Allerdings ging dem strengen Orden schließlich der Nachwuchs aus. Nach einem 14-jährigen Leerstand wird das Alte Hallenbad nun seit 1993 als Veranstaltungsort genutzt.

Auch das Poolbar-Festival feiert dort heuer unter dem kecken Motto "29 + 1" sein 30-jähriges Jubiläum. Es hat sich mit sechswöchiger Laufzeit und bis zu 30.000 Besuchern pro Jahr zu einem Fixpunkt im sommerlichen Festivalleben entwickelt. Während des Sommers verlassen viele Vorarlberger Studentinnen bekanntlich Wien oder Innsbruck als der beruflichen Ausbildung dienende Ländle-Enklaven. Sie machen Urlaub daheim und besuchen die Poolbar. Ohne Sprachbarrieren im östlichen Ausland bringt ein Sommer gleich noch viel mehr Spaß.

PeachesTV

Mittlerweile machen in der Schwimmhalle und open air nicht nur kleine, der FM4-Szene zugeordnete, sondern auch große Acts Station. Nach ihrem Gastspiel beim Wiener Festival Impulstanz tags zuvor wird die große libertinäre Elektropunk-Ikone Peaches wieder einmal in Feldkirch auftreten (Samstag, 15. 7.). Neben ihrem Debüt The Teaches of Peaches von 2000 und Klassikern wie Fuck the Pain Away präsentiert sie eventuell auch schon Material eines neuen Albums. Performative Kunst trifft auf Beatbox-Minimalismus. Für das Auge gibt es auch etwas zu sehen. In Wien ist der Zutritt erst ab 18 Jahren gestattet.

Party unter der Discokugel

Die etwas gedimmter strahlende Discokugel packt am 20. Juli das deutsche Duo Frittenbude aus. Das aktuelle Album trägt den Titel Apocalypse Wow. Um die artverwandten Deichkind zu zitieren: "Bude voll People" wird es tags darauf auch beim deutschen Reggae-Gott Gentleman setzen. Dank einer glimpflich verlaufenen kulturellen Aneignung erfreut sich der Mann aus Osnabrück auch auf Jamaika großer Beliebtheit. Der deutsche Rapper Danger Dan gastiert mit seinem Programm Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt schon am 14. 7. beim Poolbar-Festival. Anschließend präsentiert Rosa Anschütz zeitgenössischen Berliner Technosound.

Antilopen Gang

Helge Schneider schäkert als Der letzte Torero am 29. 7. herum, eine Woche zuvor heulen Ernst Molden und Der Nino aus Wien den Austropop-Sternenhimmel an. Metallischer und härter geht es zwischen 1. und 4. August bei Heaven Shall Burn, Russian Circles und Acid King zu. Kruder & Dorfmeister machen das Gelände in Feldkirch-Reichenfeld schließlich wieder stabil-schick. Das Programm bietet zudem Kino unter Sternen, Kabarett, Clubnächte, Literatur, Kunst und Streetart. Da wird sich in den kommenden sechs Wochen doch etwas finden lassen! (Christian Schachinger, 5.7.2023)