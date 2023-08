Ursprünglich war die Pille für viele Frauen ein Befreiungsschlag. Heut wünschen sich immer mehr Frauen Alternativen. Getty Images/iStockphoto/Brian

Seit Jahren gibt es vermeintliche Erfolgsmeldungen: Bei der Pille für den Mann stünden wir kurz vor dem Durchbruch, heißt es dann. Studien an Mäusen hätten neue Erkenntnisse gebracht, das sei ein Riesenschritt in der Forschung. Aber sobald es zu Studien am Menschen kommt, werden sie aufgrund von Nebenwirkungen abgebrochen. Nebenwirkungen, die für viele Frauen zum Alltag gehören.

Schuld daran sind nicht weinerliche Probanden, sondern ein verkrustetes System, das technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt hemmt, findet die deutsche Journalistin und Autorin Franka Frei. In ihrem Buch "Überfällig. Warum Verhütung auch Männersache ist" deckt sie die dahinterstehenden Machtstrukturen auf und fordert ein radikales Umdenken. Es dürften nicht mehr nur die Frauen sein, die sich mit allen damit verbundenen Kosten, körperlichen und seelischen Nebenwirkungen um die Verhütung kümmern. Und eigentlich könnte männliche Verhütung auch längst möglich und zugänglich sein, glaubt sie – wenn die Politik bloß Interesse daran hätte.

STANDARD: Sie schreiben, gerechte Möglichkeiten zur Verhütung seien keine feministische Luxusforderung, sondern von äußerster politischer Brisanz. Ist Verhütung ein Austragungsort von politischen Machtkämpfen?

Frei: Absolut. Da geht es um Gesundheit, Sexualität und Reproduktion. Das sind zutiefst politische Bereiche, die aber gerne als private und feministische Nischenthemen dargestellt werden. Das sind sie nicht. Diese Themen gehören in den öffentlichen Raum und auf die politische Agenda. Wir brauchen dringend eine breitere Palette an Verhütungsmethoden, und zwar für Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Vielen ist gar nicht bewusst, wie ungerecht das System aktuell ist.

STANDARD: Was meinen Sie damit?

Frei: Meine Forderungen stoßen auf unterschiedliche Reaktionen, je nachdem, mit wem ich spreche. Eine junge heterosexuell aktive Frau, die wie ich jahrelang die Pille genommen und gemerkt hat, welche körperliche und seelische Anstrengung Verhütung bedeutet, nickt wissend. Ein Mann hingegen, der sich noch nie Gedanken über Verhütung gemacht hat, weil seine Freundin eh immer die Pille genommen hat und er nie den Druck hatte, dahingehend was zu ändern, der legt die Stirn in Falten.

Aktuell bleibt schlicht das allermeiste an Nebenwirkungen an den Frauen hängen. Und das sind keine Lappalien wie ein paar Pickel, das sind teilweise lebensbedrohliche Risiken wie Thrombose oder Brustkrebs. Dazu kommen viele Risiken, die wir wissenschaftlich noch gar nicht begründen können, etwa Veränderung der Gehirnstruktur und eine mögliche Verbindung zu Depression oder Demenz.

STANDARD: Hat die Pille die Frauen also nicht nur befreit, sondern auch verpflichtet?

Frei: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat die Pille viele Möglichkeiten für Frauen gebracht, etwa auf dem Arbeitsmarkt, in der Bildung, im gesellschaftlichen Leben. Sie hatten mehr Chancen auf soziale und finanzielle Unabhängigkeit und mussten nicht mehr mit dem ersten Mann, der sie schwängerte, zusammenbleiben. Aus dieser patriarchalen Struktur heraus war die Pille ein Riesenbefreiungsschlag.

Aber damit gingen neue Verpflichtungen einher, Verhütung wurde so quasi zur alleinigen Frauensache. Die Pille hat innerhalb eines unfreien Systems ein Stück mehr Freiheit und gleichzeitig neue Probleme gebracht. Und seitdem hat sich sehr wenig getan, wir stecken in den 1960er-Jahren fest. Eine Pille für den Mann ist die wohl größte Marktlücke des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig könnten wir mittlerweile viel bessere Möglichkeiten haben, um nicht hormonell zu verhüten, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Langfristig müssen wir auch aus ökologischen Gründen bessere Alternativen zur klassischen Pille schaffen. Die Hormone geraten durch das Abwasser in die Umwelt und nehmen so auch Einfluss auf Tiere und Pflanzen.

STANDARD: Trotzdem wollen Sie endlich die Pille für den Mann. Wie passt das zusammen?

Frei: Es geht nicht darum, ein bestimmtes Mittel zu verbieten oder zu verteufeln, sondern die Palette an Optionen zu erweitern. Verhütung für den Mann kann unterschiedlich aussehen. Hormonelle Methoden, übrigens als Gel oder Spritze und gar nicht als tatsächliche Pille, haben aktuell die besten Chancen auf eine Marktzulassung. Generell sind hormonelle Medikamente, die oral eingenommen werden und so erst mal durch den Magen müssen, sehr viel höher dosiert, was die körperlichen Nebenwirkungen verstärken kann. Auch eine Reihe von nichthormonellen Methoden, allen voran die reversible Vasektomie, sind denkbar und sollten mehr gefördert werden. Der Wissenschaft sind aktuell mehr als 100 Ansätze zur Verhütung für den Mann bekannt, und die meisten davon sind nicht hormonell. Grundsätzlich geht es nicht darum, ein bestimmtes Mittel zu finden, das für alle passt. Menschen sind unterschiedlich. Je mehr Auswahl es gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, die passende Verhütungsmethode zu finden.

Auch die klassische Pille kann für viele ein gutes Mittel zur Verhütung sein, aber ich finde, sie sollte mehr hinterfragt werden. Nicht zuletzt, weil sich immer mehr junge Frauen Alternativen wünschen, pillenmüde sind und Angst haben vor negativen Auswirkungen auf die Psyche, den Körper und die Umwelt. Zu Recht. Es gäbe viele Möglichkeiten, Verhütung gerechter zu verteilen, aber dazu müssen wir das Thema politisch ansprechen. Der Markt wird das nicht von alleine regeln. Das Geschäft mit Verhütungsmedikamenten wächst weiter. Zwangsläufig, denn die Nachfrage wird nicht abnehmen, solange es keine guten Alternativen gibt. Und dabei ist es nicht vordergründig, ob andere Mittel vielleicht besser für Gesundheit oder Umwelt wären. Gefördert wird, was Profit erwirtschaftet, also finanzieller Gewinn.

Dadurch, dass orale Verhütungsmittel, also die Pille, täglich weltweit mehr als 150-Millionen-fach geschluckt werden, landen enorme Mengen an synthetischen Hormonen in der Umwelt, verändern das Verhalten von Tieren und tragen zum Artensterben bei. Langfristig befeuert das den Klimakollaps. Die Art und Weise, wie wir verhüten, muss dringend reformiert werden. Klar haben wir politisch auch andere wichtige Baustellen, aber das Thema Verhütung für den Mann begleitet uns seit Jahrzehnten.

Eigentlich könnte es längst mehr Verhütungsmittel für alle Geschlechter geben, glaubt Franka Frei. "Aber der Markt wird es nicht regeln, also liegt es an der Politik zu handeln, aber das tut sie nicht", kritisiert sie. Linda Rosa Saal

STANDARD: Es gäbe viele Möglichkeiten für mehr Verhütungsgerechtigkeit, sagen Sie. Welche? Für Männer gibt es abgesehen von Kondom und Vasektomie noch keine gängige Methode.

Frei: Immer mehr Männer verwenden etwa bereits auf eigene Faust einen völlig hormonfreien Verhütungsring, der allein durch Körperwärme die Spermienproduktion einschränkt (der STANDARD berichtete hier). Viele, die davon noch nie gehört haben, schrecken erst mal zurück. "Ist das nicht unangenehm?", heißt es oft. Da komme ich ins Schmunzeln. Als ich mir unter Blut und Schmerzen die Kupferspirale einsetzen ließ, hat sich das auch nicht angefühlt wie ein Spa-Besuch. Verhütung ist Arbeit, bedeutet körperlichen, psychischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand, den jemand erledigen muss. Die Anwender des Rings, mit denen ich gesprochen habe, sagen, es sei Gewöhnungssache, so ähnlich wie bei einer neuen Armbanduhr, einer Zahnspange oder Kontaktlinsen. Dieser Ansatz mit Wärme zur Verhütung hat sehr viel Potenzial, muss aber dringend noch genauer untersucht werden, damit der Ring oder ähnliche Produkte offiziell zur Verhütung zugelassen werden können. Im Grunde könnten wir mindestens doppelt so viele Verhütungsoptionen haben wie aktuell, wenn man auch der Seite der spermienproduzierenden Menschen, also der Männer, einmal Beachtung schenken würde.

Allerdings ist männliche Verhütung in der Forschung chronisch unterfinanziert. Die Pharmaindustrie hat kein Forschungsinteresse, warum auch? Es gibt etwas, das wirtschaftlich gut funktioniert. Wozu aufwendig und teuer in neue Dinge investieren, wenn damit ein Risiko einhergeht? Wir sprechen hier ja nicht von der Entwicklung eines Videospiels, sondern von einem Medikament, das vielleicht im schlimmsten Fall eine negative Auswirkung nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf ihre Nachkommen hat. Da sind wir natürlich zu Recht sehr vorsichtig geworden. Aber am Ende liegt der Knackpunkt in einem kapitalistischen System, in dem nicht die Gesundheit im Vordergrund steht, sondern die Profite. Nicht ohne Grund wird seit 40 Jahren behauptet, wir stünden in Sachen Pille für den Mann kurz vor dem Durchbruch, aber in Wahrheit dümpelt die Forschung unterfinanziert vor sich hin.

STANDARD: Sie meinen, in einem kapitalistischen System kann es nie Gleichberechtigung bei der Verhütung geben?

Frei: Es werden schlichtweg eher Mittel entwickelt, die nicht ideal für den Körper oder die Umwelt, aber eben leichter zu produzieren und billiger zu vertreiben sind. Es gibt zahlreiche Studien, die die gravierenden negativen Konsequenzen von hormoneller Verhütung bestätigen, wie beispielsweise Artensterben, weil sich manche Fische durch den starken Überschuss an Östrogen im Wasser nicht mehr fortpflanzen können. Aber am Ende geht es der Industrie nur darum, was sich verkauft. Und die Pille verkauft sich zwangsläufig gut. Hier liegt es an der Politik zu handeln, aber das tut sie nicht.

In "Überfällig" zeigt Franka Frei, "warum Verhütung nicht längst fairer verteilt ist – und wie sie das werden kann. Goldmann-Verlag, 288 Seiten, 18 Euro Goldmann Verlag

STANDARD: Was fordern Sie konkret?

Frei: Wir brauchen bessere Aufklärung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, dafür muss die Politik Geld in die Hand nehmen. Schon junge Menschen sollten lernen, dass Verhütung und Schwangerschaft keine Dinge sind, mit denen nur Frauen etwas zu tun haben. Auch Männer profitieren davon, wenn eine ungewollte Schwangerschaft verhindert wird. Die Konsequenzen einer Schwangerschaft sind für Männer vielleicht weniger die biologischen, sondern soziale und finanzielle. Sie sollten mehr Möglichkeiten haben, Verantwortung und Kontrolle über ihre Zeugungsfähigkeit zu übernehmen. Wir müssen bereits Kindern vermitteln, dass auch Männer in Sachen Verhütung an ihren eigenen Körper gehen können, selbst wenn es Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Pille und Spirale machen Frauen auch keinen Spaß.

Außerdem brauchen wir mehr Gelder für die chronisch unterversorgte Verhütungsforschung. Gleichzeitig muss eine bessere medizinische Infrastruktur her, die die Verhütung bei Männern überhaupt erst möglich macht. Dazu braucht es auch viel mehr Ärztinnen und Ärzte, die dafür ausgebildet sind. In der Recherche für mein Buch habe ich kaum Urologen und Urologinnen gefunden, die mit mir über thermische Verhütung, also Verhütung durch Wärme, sprechen können. Männergesundheit muss allgemein strukturell gefördert werden, auch um Krankheiten bei Männern früher zu erkennen. Dazu braucht es eben zwei Dinge: Aufklärung und mehr medizinisches Angebot.

STANDARD: Das sind alles Probleme, die weit über Ländergrenzen hinaus bestehen.

Frei: Absolut. In dem Thema spiegeln sich viele globale Ungerechtigkeiten wider. Da geht es um patriarchale, sexistische, aber auch rassistische Strukturen, indem beispielsweise Verhütungsmittel, die in Europa nicht zugelassen sind, in afrikanischen Ländern kostenlos an Frauen verteilt werden. Teilweise haben diese Frauen keine andere Wahl, als Mittel wie Verhütungsimplantate mit starken Nebenwirkungen zu verwenden. Verhütung hat viel mit dem Einschnitt reproduktiver Rechte zu tun und mit der Tradition, dass Frauen nicht über ihren Körper entscheiden dürfen.

STANDARD: In Ihrem Buch schreiben Sie von zahlreichen Methoden zur Verhütung, die schon Anwendung finden, aber noch nicht zugelassen sind, wie etwa der eben erwähnte Verhütungsring für den Mann. Wie schätzen Sie das ein, tut sich da was in Sachen Zulassung?

Frei: Es tut sich zumindest auf Eigeninitiative etwas. Durch die Verwendung des Verhütungsrings wird Druck erzeugt, Nachfrage geschaffen. Politische und medizinische Instanzen können das Thema nicht mehr lange ignorieren. Immer mehr Männer suchen sicht- und spürbar nach Alternativen. Das ist auch gut so, denn Verhütung ist weder Frauen- noch Männersache, sondern gemeinsame Verantwortung. Jeder Mensch sollte unabhängig vom Geschlecht selbstbestimmt entscheiden dürfen, wie er oder sie verhütet oder eben nicht. Diverse Verhütungsmittel sollten auch unabhängig vom Einkommen nutzbar sein, wir brauchen eine uneingeschränkte Kostenübernahme. Und auch für Männer ist es ein Einschnitt in ihre reproduktiven Rechte, wenn Mittel verwehrt werden, die es längst geben könnte. (Magdalena Pötsch, 14.8.2023)