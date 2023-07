Außerdem Anke Engelke in "Einmal Hallig und zurück" und "Hoch. Hinaus. Margots abenteuerliche Reise in den Himalaja". Mit Radiotipps

9.05 PLENUM

Politik live Debatten im Nationalrat. Bis 19.18, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Der Horror im Klassenzimmer Wie an Spaniens Schulen gemobbt wird. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Der talentierte Herr Schmid. Von der Kunst, Chats zu löschen Die 300.000 Chatnachrichten von Thomas Schmid, Kabinettsmitarbeiter, Generalsekretär, zuletzt Öbag-Chef, bieten reichlich Zündstoff. Wer ist dieser Thomas Schmid, und was steht in den 200.000 Nachrichten, die noch nicht ausgewertet wurden? Um 21.05 folgt ein weiteres Porträt der Reihe: über Jan Marsalek und den Wirecard-Skandal. Bis 22.00, ORF 1

20.15 HEISSE STORY

Einmal Hallig und zurück (D 2015, Hermine Huntgeburth) Ein Energiekonzern hat offenbar den Umweltminister geschmiert, damit er alte Windgeneratoren erlaubt. Anke Engelke spielt die Klatschreporterin Fanny Reitmeyer, die meint, auf die ganz große Story gestoßen zu sein. Dabei lernt sie den Lachseeschwalbenfan Hagen Kluth (Charly Hübner) kennen. Gegensätze ziehen einander an! Bis 21.45, ARD

20.15 ACTION

Mission: Impossible 5 – Rogue Nation (USA 2015, Christopher McQuarrie) Tom Cruise auf dem Dach der Wiener Staatsoper: Für den fünften Teil der Mission: Impossible-Reihe machten der Hollywoodstar und sein Filmtross in der Bundeshauptstadt halt. Der Blockbuster erlebte auch seine Weltpremiere in dem Opernhaus, das dieser Tage sein 150-jähriges Bestehen feiert. Bis 22.50, Puls 4

Rebecca Ferguson und Tom Cruise im fünften Teil der "Mission: Impossible"-Reihe, der unter anderem in Wien entstanden ist. 20.15 Uhr, Puls 4. AP

20.15 DOKUMENTATION

Hoch. Hinaus. Margots abenteuerliche Reise in den Himalaja Mit fast 70 Jahren erfüllt sich Weltenbummlerin Margot Flügel-Anhalt ihren abenteuerlichen Traum. Von ihrem Heimatdorf bricht die ehrenamtliche Ortsvorsteherin in ihrem Lada auf: 22.000 Kilometer bis zur höchstgelegenen Straße der Welt, dem Karakorum-Highway in Pakistan. Ihr Ziel: der Himalaja-Bergriese Nanga Parbat, der "Schicksalsberg der Deutschen". Bis 21.45, 3sat

22.30 REPORTAGE

Weltjournal: Uganda – Pipeline durchs Paradies In Uganda im Osten Afrikas wird gerade die längste beheizte Ölpipeline der Welt gebaut. Sie ist sehr umstritten. Afrikanische Klimaschützer protestieren dagegen und erhalten Unterstützung aus aller Welt. Fokus Europa: Andreas Mayer-Bohusch präsentiert Analysen und Hintergründe zu aktuellen europäischen Themen. Bis 23.35, ORF 2

23.55 VERSCHWÖRUNG

The International (D/GB 2008, Tom Tykwer) Interpol-Agent Louis Salinger (Clive Owen) und Anwältin Eleanor Whitman (Naomi Watts) sind einer internationalen Großbank auf der Spur, die an illegalem Waffenhandel mitverdient. Tykwers globalisierungskritischer Thriller führt um den ganzen Globus, wilde Schießerei im New Yorker Guggenheim-Museum inklusive! Bis 1.55, Nitro