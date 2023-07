Im Filmmuseum greift man auf seine eigenen Bestände zurück. Hier Godards "Außer Atem". Keine

Vier alte Männer hat das Kino im vergangenen Jahr verloren. Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub, Michael Snow, Kenneth Anger. Das waren natürlich keineswegs die einzigen Sterbefälle, die aus dem Bereich des Films in diesem Zeitraum zu verzeichnen waren, aber nun, da das Österreichische Filmmuseum im Juli einen Schwerpunkt zu diesen vier Namen setzt, zeigt sich, dass Godard, Straub, Snow und Anger eine interessante Zufallsmenge ergeben.

"Collection on Screen" heißt das Programm, das lässt auch erkennen, dass das Filmmuseum in diesem Fall auf eigene Bestände zurückgreifen kann. Bei Michael Snow und Kenneth Anger ist das nicht verwunderlich, sie waren Teile jener Avantgarden, die über Jahre in den Zyklischen Programmen kanonisiert und später auch kontextualisiert wurden.

Godard und Straub hingegen galten im Filmmuseum lange Zeit gar nicht als die Größen, als die sie heute gesehen werden. Das legt nahe, noch einmal nach möglichen Begriffen von Avantgarde zu fragen – und nach etwaigen unentdeckten Parallelen in der Geschichte des westlichen Nachkriegskinos.

Zwei Avantgarden

Tatsächlich gibt es ja einen berühmten Text des britischen Theoretikers Peter Wollen (nebenbei selbst Experimentalfilmemacher), der 1975 von zwei charakteristisch unterschiedlichen Avantgarden sprach: Die eine sah er eben vor allem bei Godard und Straub/Huillet verkörpert (Danièle Huillet, die Partnerin von Jean-Marie Straub, starb 2006), also in einem Kino, das im Wesentlichen dem erzählenden Kino nicht vollständig aufkündigte, sich innerhalb dieser Form aber in verschiedene Richtungen radikalisierte – Godard ins Fragment, "die Straubs", wie man sie meistens nannte, in eine konsequente Befolgung der technischen Ontologie des Kinos, also Originalton, menschliche Stimme und Außenlicht sowie die Partituren und Texte, die als Vorlage heilig waren.

Michael Snow hingegen war ein Paradefall der "richtigen" Avantgarde, also eines Bruchs mit den Illusionspotenzialen, stattdessen hob er immer wieder den Apparat hervor, mit dem er arbeitete – das Filmmuseum zeigt im Juli keines von Snows Großwerken wie La region centrale, sondern spannende kleinere Arbeiten wie seine Hommage an den Chemiker Lavoisier.

Bei Snow, für den es übrigens aus dem Quartett die wenigsten Nachrufe in deutscher Sprache gab, gilt ein anderer Materialismus als bei den Straubs: Man könnte von einem intervenierenden Materialismus sprechen, während die Lichtspielszenen mit Schönberg, Bach, Hölderlin oder Brecht, mit denen Straub/Huillet ihre Gegenklassik etablierten, letztlich das Revolutionäre in der Treue zum natürlichen Gegebenen, zum Weltmaterial, sahen.

Leitfigur queeren Kinos

Kenneth Anger ist in der ihrerseits experimentellen filmhistorischen Aufstellung des Filmmuseums wiederum näher bei Godard, ein popkultureller Collagist, der allerdings auch Energien mitbrachte, die quasi durch Unterdrückung experimentell werden mussten.

Anger ist eine Leitfigur des queeren Kinos, ein Fetischkünstler, der sich in seinen späteren Arbeiten weit in das Ritual und in den Kunstmythos vorwagte. Anspieltipps: Jene ihre Begegnungen (2006) von Straub/Huillet, Kustom Kar Kommandos (1965) von Kenneth Anger, Standard Time (1967) von Michael Snow und Nouvelle Vague (1990) von Godard, von dem es viele kleinere, experimentelle Arbeiten gegeben hätte, die hier besser gepasst hätten – und die das ÖFM seiner Sammlung ja noch hinzufügen kann für spätere weitere Forschungen. (Bert Rebhandl, 5.7.2023)