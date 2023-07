Michael Heltaus Ton ist ein Sound der Verführung. Irina Gavrich

Den Blick hält er unverwandt nach oben gerichtet: dorthin, wo ein Luftballon, von kaum jemandem bemerkt, langsam in den Himmel entschwebt. Dem großem Burgtheatermimen Michael Heltau sitzt die Haut des Wieners wie ein maßgeschneiderter Rock: Er trägt sie nachlässig. Sie knittert vielleicht sogar oder klafft an der Naht – allein die Grandezza, die Allüre macht den ganzen Unterschied.

Der Rock der Fantasie, den Michael Heltau seit 70 Bühnenjahren trägt, ist das Festtagsgewand eines denkenden Verführers: die Kluft des skeptischen Charmeurs. In eine solche schlüpft, wer vom Leben alles zu erhoffen, von der Niedertracht der Menschen nichts mehr zu gewärtigen hat.

Der Gaukler lebt in Stellvertretung von uns allen. Er will nicht hoch hinaus. Er ist, zufolge eines Tricks, einer optischen Täuschung, immer schon oben angelangt. Heltau, der unvergleichliche Chansonnier und Sprechsänger, tritt hinaus auf die Bühne, und siehe da: Alles weitet sich, ihm wie uns, "die Brust, die Fantasie". Der Schlüsselsatz seiner Kunst könnte aus einem seiner Lieder stammen. Doch er steht, niedergeschrieben aus Anlass einer sommerlichen Belustigung, in Arthur Schnitzlers Tagebuch: "Wie schön wird das alles in der Erinnerung gewesen sein!"

Seit 1960er an der Burg

Heltau hat einst den Romeo gespielt, den Hamlet natürlich. Der gebürtige Ingolstädter war seit Ende der 1960er an der Burg. Er glänzte in der Shakespeare-Collage vom Spiel der Mächtigen (1973), inszeniert vom großen Giorgio Strehler. Sein Ton schon damals: ein Sound der Verführung, jedoch bis in jede Verästelung des Verses durchgehört, von größter Klarheit des Verstandes, "heilignüchtern", wie Hölderlin dergleichen nannte. Michael Heltau wurde unversehens zum "homo viennensis". Und er blieb doch der Kosmopolit, der, von diesem ermuntert und unterstützt, Jacques Brel sang, kongenial übersetzt von seinem langjährigen Lebenspartner Loek Huisman.

Heltau gab im Liedercircus den Conférencier im Fernsehen, er lüftete ohne falsche Scham den Klappzylinder – und blieb ein Traumfänger, der, in heiterer Stellvertretung von uns allen, nach köstlichen Augenblicken hascht.

Unser Professor Higgins

Dabei stand ihm, wenn es sein musste, sogar die Grobheit eines Wiener Hutschenschleuderers zu Gebote. Hat er, im reiferen Alter, die eine oder andere Rolle zu wenig gespielt?

Michael Heltau bleibt unser Professor Higgins (er spielte ihn 1993 betörend an der Wiener Volksoper), der alle Verstockten die wahren Feinheiten des Wiener Idioms lehrt. Er sieht, wie der blaue Ballon der Fantasie langsam, kaum merklich schaukelnd, in den Himmel entschwebt. Michael Heltau, der heute 90 Jahre alt wird, schickt ihm das Lächeln einer guten Seele hinterdrein. (Ronald Pohl, 5.7.2023)