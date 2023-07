Wohnen wird in der Stadt Salzburg zum Wahlkampfthema im Herbst. Stefanie Ruep

Das leistbare Wohnen wird nach der Salzburger Landtagswahl auch den ab Herbst anstehenden Wahlkampf in der Stadt Salzburg bestimmen. Umso erstaunlicher ist es, wie kurz vor der Sommerpause im Gemeinderat die Beschlüsse rund um die stadteigenen Wohnungen ausgefallen sind.

Ende Mai kündigte die Stadtregierung an, die Betriebskosten für Gemeindewohnung zu senken. Dank eines Anbieterwechsels winkt den 3000 Bewohnern ab Juli eine jährliche Ersparnis von 155 Euro pro Wohnung. Doch vier Wochen später erhöhte die Stadt die Mieten für dieselben 1533 Wohnungen: Ab August steigen mit der Indexanpassung die Mieten im Schnitt um 13 Euro im Monat beziehungsweise 156 Euro im Jahr. Das haben ÖVP, SPÖ und FPÖ im Stadtsenat beschlossen.

Nur die Bürgerliste stimmte dagegen. Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) sagt: "Dort, wo wir als Stadt die Möglichkeit haben, der Teuerung entgegenzuwirken, müssen wir das auch mit allen Mitteln tun." Ein entsprechender Gegenantrag, die Mieten nicht anzuheben, wurde von den übrigen Fraktionen abgelehnt.

Die KPÖ plus, die mit nur einem Gemeinderat im Stadtsenat nicht stimmberechtigt ist, nennt das Vorgehen einen Schildbürgerstreich. "In den Gemeindewohnungen leben keine Superreichen, sondern überwiegend Salzburger mit niedrigen Einkommen. Für sie sind zusätzliche 156 Euro im Jahr für die Miete eine spürbare Mehrbelastung", sagt Gemeinderat und Landtagsklubobmann Kay-Michael Dankl, der bei der Landtagswahl mit dem Thema Wohnen die stärksten Zugewinne aller Parteien erzielen konnte.

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) betont, die Stadt habe schon mehrfach auf die Mieterhöhungen verzichtet, nun gerate ihre Vorsteuerabzugsfähigkeit in Gefahr.

Kritik an Mietverträgen

Vorgestellt wurden in der Vorwoche auch die Pläne für die Südtiroler Siedlung, wo nach dem Abriss die Buwog 360 Wohnungen durch Nachverdichtung im Neubau errichten will. Die Mehrheit der Bewohner akzeptiert das Siegerprojekt. Aber der Mieterschutzverband kritisiert, dass Bewohner, die im Zuge des Umbaus Ersatzwohnungen erhalten, schlechtergestellt seien als in geförderten Wohnungen.

Auch Dankl warnt davor, dass die Mieten nach dem Abriss durch die Decke schießen könnten. Aktuell zahlen die Bewohner pro Quadratmeter vier bis sechs Euro. Nach dem Abriss könnten es bis zu 13 Euro sein. Eine Familie müsste dann für eine geförderte Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern über 1000 Euro zahlen. (Stefanie Ruep, 4.7.2023)