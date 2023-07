Liebe Leserin, lieber Leser,

Gerüchte über einen "Twitter-Killer" aus Mark Zuckerbergs Konzern Meta kursieren schon seit einigen Wochen. Am Montagabend erhielt die Twitter-Alternative schließlich einen Namen und ein Veröffentlichungsdatum: Threads soll am kommenden Donnerstag erscheinen.

Außerdem: Sechs Millionen Follower hatte die bekannte Streamerin Kaitlyn Siragusa, besser bekannt als Amouranth, auf der Videoplattform Twitch. Dank pfiffiger Ideen, beispielsweise dem Streamen aus der Hottub, verdiente sie Millionen. Wie aus dem Nichts wechselte sie auf eine andere Plattform. Kick, so die neue Konkurrenz zu Twitch, will den Verlust an Followern künftig auch für andere prominente Influencer mit lukrativen Millionendeals versüßen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Meta startet mit Threads einen Frontalangriff auf Twitter

Glücksspielplattform wirbt Twitch-Influencer mit Millionendeals ab

EuGH gibt Kartellamt im Datenstreit mit Meta recht

Twitter beschränkt Tweetdeck-Nutzung auf zahlende Kunden

Google, Amazon, Apple, Meta und Microsoft sind jetzt Gatekeeper

Ist ein zeitnahes "Fixen" der Herausforderungen von ChatGPT und Co möglich?

Zunehmende Digitalisierung des Alltags erhöht Angriffsrisiko

"Diablo 4" und wie Ratten zu legendären Gegenständen führen