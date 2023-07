SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner schreibt in ihrem Gastkommentar, wie wichtig geschlechtergerechte Sprache sei, und sie erwidert der niederösterreichischen Landeshauptfrau.

Wenn die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrem Gastkommentar in Sachen geschlechtergerechte Sprache betont, dass dies für die "normal denkende Mitte keine Priorität hat", dann zeugt das von Ignoranz und Überheblichkeit gegenüber Geschlechtervielfalt. Sprache bildet nicht nur Wirklichkeit ab, Sprache formt Wirklichkeit. So wie es auch gesetzliche Maßnahmen tun.

Getty Images

Die Angst vor einer geschlechtergerechten Sprache eint Konservative mit dem rechten Rand. Das Abendland sei bedroht. Außerdem gebe es Wichtigeres zu diskutieren. Wobei man die Frage stellen muss, ob nicht jene, die eigentlich über vermeintlich Wichtigeres diskutieren wollen, sich dann doch eher über gendergerechte Sprache als Bedrohung aufregen und von fehlenden frauenpolitischen Initiativen, zur unter anderem Schließung des Gender-Pay-Gap, der in Österreich noch immer rund 20 Prozent beträgt, oder des Pension-Gap, der sich mit 40 Prozent zu Buche schlägt, ablenken.

Ja, es gibt eine ganze Menge "Wichtigeres" als das. Bürgerinnen und Bürger sind konfrontiert mit der größten Teuerungskrise, den Auswirkungen des Klimanotstands und einer Krise im Gesundheits-, sowie Pflegebereich. Davon betroffen sind besonders Frauen. Frauen verdienen deutlich weniger, schlittern rascher in Altersarmut und leisten noch immer den Großteil der unbezahlten Arbeit.

Der österreichischen Bundesregierung wurde vergangene Woche vom Weltwirtschaftsforum ein sehr schlechtes Zeugnis in Sachen Gleichstellung ausgestellt. Österreich hat sich demnach innerhalb eines Jahres um 26 (!) Plätze verschlechtert. Auch dabei ging es um Repräsentation und Sprachwirklichkeit. Es gibt weniger Ministerinnen als Minister, weniger Landeshauptfrauen als -männer.

Es wäre an der Zeit, an den großen Schrauben zu drehen, damit wir beim Gleichstellungsindex unter die ersten zehn kommen: Lohntransparenz, Quote, verpflichtende Teilung der Karenz. Diejenigen, die nun die kleineren Schrauben wie eine Implementierung einer geschlechtergerechten Sprache kritisieren, sind dieselben, die diese Maßnahmen verhindern.

Besonders ärgerlich

Besonders ärgerlich ist dieses Lächerlichmachen einer geschlechtersensiblen Sprache kurz nach dem Pride-Monat, einem Monat, in dem sich auch gern mal konservative Politikerinnen und Politiker mit einer Regenbogenflagge abbilden lassen und sich zumindest kurzfristig mit dem Mäntelchen "Toleranz" schmücken. Dabei geht es darum, Humanität, Geschlechtervielfalt und Diversität in Gesetze zu gießen. Offenbar ist mit Juli die Toleranz vorbei, und Andersdenkende werden dann gern gleich als "nicht normal" bezeichnet.

Die österreichische Gleichbehandlungsanwaltschaft schreibt in ihrem Leitfaden zu einer geschlechtersensiblen Sprache unter anderem, dass das Gleichbehandlungsgesetz Diskriminierungen verbietet: "Sprache schafft Wirklichkeit. Sie kann zu Begegnungen auf Augenhöhe und Anerkennung führen, aber auch zu Würdeverletzungen." Ebendort wird auch der rechtliche Rahmen in Österreich erklärt. Ein Beispiel: Bis Ende des Jahres 2018 wurde das Geschlecht jedes in Österreich geborenen Kindes ausschließlich als "weiblich" oder "männlich" eingetragen, so auch bei intergeschlechtlichen Menschen. Das Innenministerium ermöglichte 2020 die Anerkennung alternativer geschlechtlicher Identitäten: Intergeschlechtliche Menschen können zusätzlich zu weiblich oder männlich die Begriffe inter, divers, offen verwenden oder den Geschlechtseintrag streichen lassen.

Und ja, eine geschlechtergerechte Sprache wird patriarchale Strukturen nicht zertrümmern. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber sie ist ein Schritt dorthin. Deshalb gilt es auch an den kleinen Schrauben wie der Sprache zu drehen und den Menschen in ihrer Vielfalt sprachliche und damit politische Repräsentation zu ermöglichen. Die SPÖ verwendet geschlechtergerechte Sprache und hat dazu einen Leitfaden erstellt, um insbesondere Frauen sichtbar zu machen. Unser Menschenbild ist inklusiv. Auch das unterscheidet uns von jenen, die ständig die Gender-Route schließen wollen. (Eva-Maria Holzleitner, 5.7.2023)