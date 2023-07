Sogenannte Green Jobs sind derzeit in aller Munde. Am Donnerstag stellt Johannes Kopf, Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), zusammen mit Wirtschaftsforscherinnen eine Studie darüber vor, wie diese neuen "grünen" Jobs eine Chance für Arbeitslose sein können.

Was aber sind eigentlich Green Jobs? Das ist schwierig zu definieren. Nach der Europäischen Union sind Green Jobs solche, die in der Produktion und bei Dienstleistungen Umweltschäden vermeiden oder vermindern und natürliche Ressourcen erhalten. Salopp gesagt geht es um Arbeitsplätze, die der Umwelt und dem Klima guttun.

Petra Draxl, Chefin des AMS Wien, gliedert Green Jobs in vier Bereiche: Mobilität, Bauen und Sanieren sowie Energie und ökologische Jobs in der Kreislaufwirtschaft. Typische Beispiele: die Elektrotechnikerin für Photovoltaik und Speicherlösungen oder der Installateur, der Wärmepumpen verbaut. Im Jahr 2020 arbeiteten laut der Statistik Austria knapp 200.000 Menschen in Umweltberufen. Experten zufolge werden bis 2030 bis zu 100.000 weitere Umweltfachkräfte benötigt.

Verzweifelt gesucht

Auch wenn genaue Zahlen fehlen: Der Bedarf an "grünen" Technikern dürfte schon jetzt gewaltig sein. Für Installations- und Gebäudetechniker gibt es beim Arbeitsmarktservice österreichweit derzeit mehr als 3600 Stellenangebote, für Elektroenergietechniker mehr als 2500 und für Elektrotechniker für Installations- und Gebäudetechnik gar knapp 5000. Elektrotechnik sei "der Mangelberuf schlechthin", bestätigt man in der Wirtschaftskammer, auch wenn es im Zeitraum von 2016 bis 2022 bei der Elektrotechnik 16 Prozent mehr Lehrlinge gab. In der Installations- und Gebäudetechnik betrug das Plus im selben Zeitraum mehr als 14 Prozent.

Grüne Branchen wachsen, auch jenseits von Elektroinstallateuren, die Photovoltaikanlagen montieren. imago/Panthermedia

Um den Bedarf zu decken, hält Draxl sowohl neue Ausbildungen als auch spezifische Weiterbildungen von Beschäftigten für notwendig. "Ein Großteil dieser klimarelevanten Jobs sind technische Jobs. Man braucht für solche Jobs, die jetzt gefragt sind, immer eine technische Ausbildung", sagte die Wiener AMS-Chefin am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion auf Einladung der Arbeiterkammer. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten für die neuen Erfordernisse passende Qualifikationen erhalten, etwa durch Module. "Für die klassische Installationstechnik brauchen sie jetzt zusätzlich ökologisches Wissen", nannte Draxl ein Beispiel.

Wirtschaft fordert Turbo

In der Wirtschaft sieht man auch den Zulauf zur Matura an AHS und BHS schon lange als Problem, weil er zulasten der Lehrlingszahlen geht. Dabei werden gerade Lehrabsolventen in den kommenden Jahren gesucht werden.

"Generell ist der Fachkräftemangel zu einer Schlüsselfrage der Klimawende geworden", sagt Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer, zum STANDARD. Man beobachte steigende Ausbildungszahlen in "Green-Skills-Berufen", um Kompetenzen für Photovoltaik, Gebäudesanierung oder Heizungstausch zu erlangen.

Interesse an nachhaltiger Arbeit

"Das Thema ist für junge Menschen äußerst attraktiv, laut Umfrage sind 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Berufsorientierungsphase an dem Thema interessiert oder sehr interessiert", sagt Kühnel. Aber: Man müsse weiterhin Jobchancen aufzeigen und nachhaltig für diese Zukunftsbereiche begeistern. Kühnel: "Wir müssen hier den Turbo zünden, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

Wird genug bei den Ausbildungen für Green Jobs getan? Die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen würden regelmäßig überarbeitet werden und Green Skills laufend in Lehrberufe einfließen, heißt es aus der Wirtschaftskammer. Beschäftigte müssten in diese Richtung weitergebildet werden. Ein Beispiel dafür sei die Umweltstiftung "Aufleb", ein Projekt von ÖGB und Wirtschaftskammer.

Neue Abschlüsse

Wo gibt es laut Wirtschaftskammer Handlungsbedarf? Offen sei der Gesetzesentwurf zur Höheren Beruflichen Bildung, das Gesetz soll planmäßig 2024 in Kraft treten. Damit könnten dann bedarfsorientiert von den Interessenvertretern der Branchen eigene höhere Qualifikationen geschaffen werden. Diese wären offiziell anerkannt und könnten auch berufsbegleitend erworben werden. Sie könnten laut Wirtschaftskammer auch die Lücke zwischen Lehrabschluss und Meistertitel schließen – aufbauend auf den Lehrabschluss etwa eine Qualifikation für Kompetenzen als technische Projektleitung. So könnten neue Abschlüsse für Öko-Berufe entstehen. (Lukas Kapeller, 5.7.2023)