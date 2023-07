Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

Setreport Amazon-Serie "Followers": Spaß mit Vampiren, Zombies, Werwölfen Die Horrorcomedy ist die erste in Österreich produzierte Amazon-Serie. Möglich wurde das, weil Produzentin Constanze Schumann es so wollte. Und zwar unbedingt

Rampenschau "Narzisst, Egoist": Lilly Becker rechnet mit Ex ab Im August kommt die Doku über "Aufstieg und Fall von Boris Becker", davor lässt die Ex-Frau in der "Bild" kein gutes Haar an der Tennislegende

TV-Tagebuch Pointenschleuder Bernhard Speer im "Monte Grillo Club" auf Joyn Grundsätzlich ist alles da, was eine Late-Night-Show braucht. Es ist nur leider nicht sehr lustig

ORF "Massive Wettbewerbsverzerrungen" durch ORF-Gesetz In einem Schreiben an die EU-Kommission warnt der Europäische Verlegerrat vor existenzieller Bedrohung der unabhängigen Medienlandschaft in Österreich

Errata Unsere Fehler: Verheimlichtes Cannabis und japanische Privatzüge Was illegale Hanfplantagen betrifft, waren wir vielleicht ein bisschen zu gutgläubig

Ehrung Goldenes Ehrenzeichen für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz Seit Jahrzehnten als Ost-Europa-Korrespondent im Einsatz - Ehrung gemeinsam mit ORF-Ressortleiterin Karin Veitl

Abgänge Italiens Opposition warnt vor Rai-Umbau zu "Fernsehen des Regimes" Starjournalistinnen verlassen die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt

Medien "Hildesheimer Zeitung" löst "Wiener Zeitung" als älteste Tageszeitung ab Für das Medienhaus kein Grund zum Feiern: Zwar stolz auf lange Geschichte, will aber für mehr stehen

Tageszeitung "Die Presse" feierte 175-jähriges Jubiläum mit dicker Sonderausgabe Erstmals am 3. Juli 1848 erschienen - Bundespräsident Van der Bellen hielt Rede im Kursalon am Stadtpark

Switchlist "Independence Day" und "Sommer 85": TV-Tipps für Dienstag Wildes Argentinien in "Universum", ORF-"Report" und ein Western. Mit Radiotipps

Fernsehkrimi "Tatort" mit Heike Makatsch wird aus finanziellen Gründen eingestellt SWR lässt Reihe nach fünf Folgen auslaufen

