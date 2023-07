Nur für die Eiablage kommen die faszinierenden Tiere an den Strand, an dem sie selber geboren wurden. imago images/FLPA/Robin Chittend

Meeresschildkröten sind erstaunliche Tiere: Vor rund 200 Millionen Jahren kehrten sie vom Land in den Ozean zurück, wo sie bis heute weitgehend unverändert leben. Die insgesamt sieben Arten, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden, bewohnen alle tropischen und subtropischen Meere der Erde. Dabei verlassen nur die Weibchen jemals das Wasser, und auch das nur zur Eiablage – den Rest der Zeit verbringen sie im Ozean. Ihre Zahlen gehen jedoch ständig zurück: Überall auf der Welt sind sie bedroht.

Eine, die das aus erster Hand bestätigen kann, ist Manjula Tiwari. Schon im Alter von 21 Jahren schlug sich die Biologin an entlegene Strände durch, um die Brutplätze von Meeresschildkröten aufzuspüren und die dortigen Populationen zu dokumentieren. Bei ihrem mehrmonatigen Abenteuer auf den Nikobaren im Golf von Bengalen nahm sie nicht nur eine Menge Unbequemlichkeiten auf sich, sondern war auch mit zahlreichen Gefahren konfrontiert. So musste sie etwa immer wieder zu Fuß Gewässer durchqueren, die von Krokodilen besiedelt waren.

Ein Schildkrötenei am Strand. APA/AFP/YURI CORTEZ

Kampf für Schildkrötenpopulation

Tiwaris mühevolle Feldarbeit Anfang der 1990er-Jahre schien zunächst unbelohnt zu bleiben. Selbst ihre Auftraggeber, eine indische Umweltorganisation, nahm den Abschlussbericht der jungen Biologin nicht ernst. Eine junge Frau mit lediglich einem Bachelor-Titel schien ihnen wohl nicht glaubwürdig und seriös genug.

Heute, gut 30 Jahre später, besitzt Tiwari einen Doktortitel und hat sich als Präsidentin der kalifornischen Naturschutzorganisation Ocean Ecology Network weiterhin dem Schutz der Meeresschildkröten verschrieben. Mit derselben Abenteuerlust reist die Biologin in die entlegensten Gegenden der Welt, um den Niedergang der Population aufzuhalten, wie sie bei einem kürzlichen Gastvortrag am Naturhistorischen Museum Wien schilderte.

Dass ihre Arbeit wichtiger denn je ist, belegen neueste Telemetriedaten. Denn Schildkröten sind alles andere als stationär. Zu einem wirksamen Schutz können und müssen daher viele Länder beitragen. Dass Tiwari quasi als Ein-Frau-Show aktiv ist, gleicht sie durch die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, anderen Umweltschutzorganisationen und betreffenden Regierungen aus.

Reise zum Ursprung

Die meisten Meeresschildkröten verbringen ihre Jugendjahre in Küstennähe mit Fressen und dem entsprechenden Wachstum. Über ihr weiteres Leben ist nicht allzu viel bekannt: Man nimmt an, dass sie im Erwachsenenalter Nahrungsgründe auf hoher See aufsuchen, wo sie dann auch bleiben.

Lediglich zur Brutzeit – je nach Art alle zwei bis acht Jahre – wandern sie zu dem Strand zurück, an dem sie geboren wurden. Wie sie diesen über hunderte oder sogar tausende Kilometer hinweg finden, ist wissenschaftlich bis heute ungeklärt. Dort angekommen, robben die Weibchen an Land und graben mit ihren Flossen Bruthöhlen in den Sand, um jeweils 80 bis 200 Eier zu legen. Danach kehren sie ins Meer zurück.

Nach etwa 60 Tagen schlüpfen die Jungen und begeben sich auf dem schnellsten Weg ins Wasser. Ständig sind sie von Fressfeinden umgeben: Im Schnitt erreicht nur eines von tausend Jungtieren das Erwachsenenalter.

Die Paarung von Oliv-Bastardschildkröten findet wie fast alle Aktivitäten in ihrem Leben im Wasser statt. John Dutton

Raubtier Mensch

Die geringe Erfolgsquote stellt keine Bedrohung der Arten dar, wohl aber der in den letzten Jahrzehnten immer größer werdende Einfluss des Menschen auf ihren Lebensraum: Viele Strände, an denen die Schildkröten nisten, sind auch für uns attraktiv, was zu Hotels, Straßen, Ufermauern und generellem Trubel führt – und dazu, dass die Tiere solche Gebiete meiden.

Dazu kommt die zunehmende Verschmutzung der Ozeane, vor allem mit Plastik: Lederschildkröten (Dermochelys coriacea) – mit bis zu 180 Zentimeter Körperlänge die größte Schildkrötenart der Welt – ernähren sich fast ausschließlich von Quallen. Sie verwechseln im Wasser treibende Plastiksäcke oft mit Beute und können daran ersticken.

Endstation Beifang

Die größte Gefahr für alle Meeresschildkröten geht jedoch davon aus, als sogenannter Beifang zu enden. Damit werden alle Tiere bezeichnet, die bei der Fischerei gefangen werden, aber nicht deren eigentliches Ziel sind.

Erfolgreiche Anstrengungen gegen dieses Problem wurden in den USA unternommen, deren Fischerei laut Tiwari eine der am besten regulierten der Welt ist. In Hawaii etwa kann man per App Gegenden identifizieren, wo es am ehesten zu Beeinträchtigungen mit wandernden Schildkröten kommt.

Diese Lokalitäten zu meiden ist auch im Interesse der Fischerei: Denn wenn etwa der dortige Schwertfischfang mit Langleinen 16 Lederschildkröten als Beifang aufweist, dürfen in der restlichen Saison keine Schwertfische mehr gefischt werden. In kalifornischen Gewässern ist während des Hauptdurchzugs der Schildkröten zudem die Verwendung von Treibnetzen verboten. Abgesehen davon gibt es für Konsumenten Empfehlungen des Monterey Bay Aquarium, welche Fische und Meeresfrüchte umwelt- und damit auch schildkrötenfreundlich gefangen werden.

Die Forscherin Manjula Tiwari setzt sich für den Schutz der Schildkröten ein. Ocean Ecology Network

Lokale Bevölkerung einbinden

Solche oder ähnliche Praktiken wünscht sich Tiwari auch für die entlegenen Orte, an denen sie Schutzprojekte betreut. Dabei bleibt sie immer ruhig und verständnisvoll, auch wenn sich die Situation einmal schwierig gestalten sollte, denn: "Ohne die Mitarbeit der lokalen Bevölkerung geht gar nichts. Die Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, dass die Tiere wichtiger als sie sind."

Deshalb initiierte sie etwa in Sierra Leone den Bau eines Brunnens oder verbesserte Schulbildung für die Kinder. Die Idee hinter all ihren Schutzaktivitäten ist, "mich selbst um meinen Job zu bringen". Bis dahin sei es allerdings noch ein weiter Weg.

Zum Schutz der Meere und damit auch der Schildkröten kann man auch im Binnenland Österreich beitragen, wie Tiwari betont: Das reicht von der Frage nach der Herkunft von Speisefischen bis zum sachgerechten Entsorgen von Zigarettenstummeln. Letztere gelangen nämlich bei achtlosem Wegwerfen in den nächsten Fluss und von dort irgendwann ins Meer, wo sie zur Verschmutzung beitragen.

Demnächst will Tiwari auch einen Verein mit Sitz in Europa gründen. Der Name steht schon fest: "Oceans Beyond Borders" (dt.: Ozeane jenseits der Grenzen). Für die Finanzierung sucht sie noch Sponsoren. (Susanne Strnadl, 22.7.2023)