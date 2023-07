Einsatzkräfte der Polizei am Tatort in Wien-Ottakring. Der 35-Jährige, der seine Partnerin erstochen haben soll, befindet sich laut Polizei weiterhin auf der Intensivstation eines Spitals. APA/TOBIAS STEINMAURER

Der 35-Jährige, der am Montag in Wien-Ottakring seine Partnerin erstochen haben soll, war am Dienstag noch nicht vernehmungsfähig. Er befand sich laut Polizei weiterhin auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Wie berichtet hatte er sich vermutlich aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt, doch den Suizidversuch schwerverletzt überlebt. Das 25-jährige Opfer und der mutmaßliche Täter sind syrische Staatsbürger. Drei minderjährige Kinder, die zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause waren, sind in der Obhut des Jugendamtes.

Bis zur Befragung des Verdächtigen und weiterer Nachbarn der Familie gehen die Fahnder des Landeskriminalamtes von einer Tat im Affekt aus. Bisher hätten sich keine Hinweise darauf gefunden, dass der Mann schon früher gewalttätig gewesen sei. Es gab also keine behördlichen Interventionen wie etwa eine polizeiliche Wegweisung. Warum der Mann am Montag mit einem Küchenmesser auf seine Partnerin losgegangen sein und sie tödlich verletzt haben dürfte, blieb vorerst ungeklärt.

ÖVP ortet "Unsicherheitszonen in Wien"

Die politischen Reaktionen zu dem mutmaßlichen Mordfall folgten schnell: ÖVP und FPÖ zielten in ihren Stellungnahmen vor allem auf die ausländische Staatsbürgerschaft des Täters sowie das migrantische Umfeld des Tatorts ab. "Unsicherheitszonen in Wien sind keine Erfindung der Wiener Volkspartei", meinte ÖVP-Chef Karl Mahrer. "Anstatt alles 'bunt' zu reden oder wegzuschauen, sollte die Wiener Stadtregierung endlich die Sorgen der Wienerinnen und Wiener ernst nehmen."

Der Sicherheitssprecher der Wiener ÖVP, Hannes Taborsky, meinte: "Im Brunnenviertel in Wien-Ottakring gibt es aktuell eher vielfältige Probleme statt einer kulturellen Vielfalt." Wer "echte Probleme" in Wien anspreche, gerate "ins Fadenkreuz von Meinungsmachern". Im Brunnenviertel würden sich ethnische Communitys abschotten. "Wo das hinführt, wissen wir bereits von anderen europäischen Großstädten wie Berlin-Neukölln oder Paris." In Wien würden "Parallel- und Gegengesellschaften" entstehen.

Wien soll laut FPÖ "Abschiebehauptstadt" werden

Inhaltlich sehr ähnlich fiel die Wortmeldung von FPÖ-Chef Dominik Nepp aus, der Freiheitliche wählte aber noch drastischere Worte. Er bezeichnete den Mord an der 28-Jährigen als "Folge der Willkommenspolitik der SPÖ unter Bürgermeister Ludwig". Zudem attackierte er die ÖVP, namentlich Kanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner, die "Sozialmigranten aus aller Welt" über die Grenzen nach Österreich lassen würden. Wien müsse laut Nepp "endlich die Abschiebehauptstadt Europas" werden.

Die SPÖ sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Es handle sich bereits um den 13. Femizid in diesem Jahr in Österreich, teilte der Vorsitzende der SPÖ Ottakring und Nationalratsabgeordnete Christian Oxonitsch mit. Die geschäftsführende SPÖ-Frauenvorsitzende Ruth Manninger forderte, dass in Österreich mehr Mittel und Maßnahmen gegen häusliche Gewalt umgesetzt werden müssten. (Michael Simoner, David Krutzler, 4.7.2023)