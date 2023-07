Doppelschlag von Jasper Philipsen (li) AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Nogaro - Jasper Philipsen hatte auch am Dienstag im Finish die stärksten Beine. Der Belgier, der bereits den dritten Abschnitt der Tour de France für sich entschieden hatte, setzte sich auch auf der vierten Etappe über 182 Kilometer durch und gewann knapp vor dem Australier Caleb Ewan und dem Deutschen Phil Bauhaus. Felix Gall war auf Platz 86 unmittelbar vor Felix Großschartner bester Österreicher.

Der niederländische Mitfavorit Fabio Jakobsen stürzte bei dem über weite Strecken zähen, zum Schluss aber hochspannenden Teilstück kurz vor dem Ziel und konnte nicht ins Finale eingreifen. Im Anschluss kamen weitere Fahrer heftig zu Fall.

Kurz vor dem Ziel kamen einige Fahrer zu Sturz, so auch Mitfavorit Fabio Jakobsen. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Das Finale wurde auf den letzten 2,3 km auf der kurvenreichen Motorsportstrecke Circuit Paul Armagnac ausgefahren. Sprintstar Mark Cavendish verpasste es bei seiner Abschiedstour als Fünfter erneut, sich zum alleinigen Rekord-Etappensieger aufzuschwingen, er teilt sich die Bestmarke weiter mit Belgiens Legende Eddy Merckx.

Yates weiter im Gelben Trikot

Die Topfavoriten um Titelverteidiger Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar verlebten am Tag vor der ersten Bergetappe einen ruhigen Nachmittag - Pogacars Teamkollege Adam Yates verteidigte locker das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Der UAE-Profi liegt sechs Sekunden vor seinem Kapitän Pogacar und seinem Zwillingsbruder Simon. Vier Tage lang zum Auftakt der Tour im Leadertrikot zu bleiben, das schaffte zuletzt Geraint Thomas im Jahr 2017.

Die einzige erwähnenswerte Attacke des Tages lancierten die Franzosen Benoît Cosnefroy und Anthony Delaplace 86 km vor dem Ziel. Sie fuhren einen Vorsprung von zwischenzeitlich etwa einer Minute heraus. 60 km waren die beiden Franzosen alleine unterwegs, ehe sie vom Feld eingeholt wurden.

Am Mittwoch führt die fünfte Etappe erstmals in die Berge. Auf den 162,7 km von Pau nach Laruns ist mit dem Col de Soudet eine Steigung der höchsten Kategorie zu bewältigen. Gut 18 km vor Schluss geht es in der ersten von zwei Pyrenäen-Etappen auch noch über den Gipfel des Col de Marie Blanque. Danach wartet die Abfahrt ins Ziel, das Pogacar bestens in Erinnerung ist: 2020 feierte der Slowene in Laruns - zeitgleich mit dem Schweizer Marc Hirschi - seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France.

Am Donnerstag geht es über die legendären Col d'Aspin und Col du Tourmalet zur ersten Bergankunft nach Cauterets-Cambasque. (sid, APA, dpa, red, 4.7.2023)

Ergebnisse der Tour de France vom Dienstag:

4. Etappe: Dax - Nogaro (182 km):

1. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 4:25:28 Stunden

2. Caleb Ewan (AUS) Lotto

3. Phil Bauhaus (GER) Bahrain

Weiter:

86. Felix Gall (AUT) AG2R

87. Felix Großschartner (AUT) UAE

123. Patrick Konrad (AUT) Bora

124. Marco Haller (AUT) Bora, alle gleiche Zeit

158. Gregor Mühlberger (AUT) Movistar +2:12

162. Michael Gogl (AUT) Alpecin gl. Zeit

Gesamtwertung:

1. Adam Yates (GBR) UAE 18:18:01 Stunden

2. Tadej Pogacar (SLO) UAE +6 Sek.

3. Simon Yates (GBR) Jayco +6

Weiter:

39. Gall +5:43 Min.

46. Großschartner +9:41

49. Konrad +11:41

85. Mühlberger +20:34

93. Gogl +23:09

119. Haller +28:13