Ukrainische Verteidiger in der Region Donezk. Den Panzer hatten sie zuvor von den russischen Besatzern erbeutet. Reuters / Serhii Nuzhnenko

Seit knapp einem Monat läuft sie nun bereits, die Gegenoffensive der ukrainischen Armee gegen die russischen Besatzer. Bei der Einschätzung ihres Erfolgs stand von Anfang an zweierlei im Mittelpunkt: strategische Interessen sowie unterschiedliche Erwartungshaltungen.

Beides kam nicht überraschend: Naturgemäß berichtet Moskau gerne über Rückschläge der Ukraine, um gegenüber der eigenen Bevölkerung die zuletzt in Zweifel gezogene Durchschlagskraft der russischen Armee zu bezeugen. Gleichzeitig sollen im Westen Zweifel gesät werden, ob die Unterstützung Kiews tatsächlich vom gewünschten Erfolg gekrönt sein kann.

Diametral entgegengesetzt ist freilich das Interesse der Ukraine, die ebenfalls lieber die eigenen Erfolge in den Vordergrund rückt – mit Blick auf den Verteidigungswillen der Bevölkerung, aber auch mit Blick auf die westlichen Partner. Die vergangenen Tage seien "besonders erfolgreich" gewesen, erklärte erst am Dienstag der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, auf Twitter.

Gleichzeitig hatte die ukrainische Führung stets versucht, keine überzogenen Erwartungen an die Gegenoffensive aufkommen zu lassen. So war es anfangs recht lange unklar, ob diese überhaupt schon begonnen hatte oder ob vereinzelte ukrainische Nadelstiche nur Vorbereitungs- oder Sondierungsmissionen waren.

Keine Show für die Welt

Letztlich ging es dabei aber nicht bloß darum, Enttäuschungen zu vermeiden. Geht es nach Wassyl Chymynez, dem ukrainischen Botschafter in Wien, so entspricht eine gewisse rhetorische Zurückhaltung auch schlicht und einfach den militärischen Gegebenheiten: "Oft wird erwartet, dass die Ukraine jetzt mal der ganzen Welt eine Show liefert und den Start einer großen Offensive trommelt", sagte Chymynez am Dienstag im Gespräch mit dem STANDARD. Dabei werde die Situation aber nicht richtig eingeschätzt: "Wir haben eine etwa 1500 Kilometer lange Frontlinie. Und in der Ukraine gibt es etwa 400.000 russische Besatzer." Diese dürfe man keinesfalls unterschätzen, wenn man die eigenen menschlichen Verluste so minimal wie möglich halten wolle, erklärt Chymynez.

Die russischen Kämpfer hätten sich insbesondere im Süden sehr gut hinter mehreren Schutzlinien verschanzt, riesige Gebiete seien zudem vermint: "Es ist also wirklich eine militärische Kunst, was unsere Armee zeigt, wenn sie jeden Tag mehrere Hundert Meter Gelände befreit", so Chymynez. Zentral sei es derzeit, vor allem Munitionslager und Artilleriestellungen zu zerstören und Positionen zu erobern, die wichtig seien, um den Nachschub für die russischen Besatzer abzuschneiden.

Der tägliche Geheimdienstbericht aus London schlug am Dienstag in dieselbe Kerbe: Laut dem britischen Verteidigungsministerium hätten die Russen vor allem am Anfang zum Teil erfolgreich versucht, die ukrainische Gegenoffensive zu verlangsamen. Ausschlaggebend dafür sei vor allem der massive Einsatz von Anti-Panzer-Minen gewesen. Allerdings würden die Besatzer auch unter empfindlichen Schwächen leiden. Die Einheiten seien zum Teil ausgedünnt, zudem fehle es an Munition.

Delegation aus Österreich

Jene österreichischen Abgeordneten aus den Reihen von ÖVP, Grünen, SPÖ und Neos, die in den vergangenen Tagen die ukrainischen Städte Odessa und Mykolajiw besucht hatten, berichteten am Dienstag im Parlament vom Ausmaß der Zerstörungen und vom Kampfgeist der ukrainischen Verteidiger.

Die Bevölkerung in den besuchten Regionen sei einem "permanenten Raketenterror" ausgesetzt, die russische Armee greife gezielt das "zivile Leben" an, sagte etwa Helmut Brandstätter (Neos), Obmann der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe mit der Ukraine. Man müsse sich von der Vorstellung verabschieden, dass in diesem Krieg bloß Regionen erobert werden sollten. Es handle sich um einen Krieg, durch den "die Ukraine vernichtet werden soll", so Brandstätter.

Botschafter Chymynez unterstützt solche Reisen aktiv. "Das ist kein Kriegstourismus", betont er. Viele Politikerinnen und Politiker hätten einfach noch nicht viel Erfahrung mit der Ukraine und würden sich oft umso leichter von russischer Propaganda beeinflussen lassen. "Sie sollen wissen: Hier geht es nicht um territoriale Streitigkeiten oder um die Sprache. Für die Ukraine geht es darum, das Recht auf eine freie und demokratische Zukunft zu verteidigen."

Auf Ebene der Nato wurde am Dienstag eine Entscheidung bekanntgegeben, die ebenfalls mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine in Zusammenhang steht: Die Amtszeit von Generalsekretär Jens Stoltenberg wird um ein weiteres Jahr verlängert. Der frühere norwegische Regierungschef steht bereits seit 2014 an der Spitze des transatlantischen Verteidigungsbündnisses. Wegen des Krieges in der Ukraine hat er seine Amtszeit bereits einmal verlängert. Nun soll er den Posten bis zum 1. Oktober 2024 behalten. (Gerald Schubert, 4.7.2023)