Der Generalsekretär der FPÖ hat die Europäische Union als "kriegsgeil" bezeichnet. In der Vergangenheit hatten das auch andere Vertreter der Freiheitlichen getan, Christian Hafenecker verwendete am Dienstagabend in der ORF-"ZiB 2" dieselbe Bezeichnung. Die EU mache sich von Waffen aus den USA abhängig und habe sich zu einem Spieler in einem Krieg entwickelt, sagte Hafenecker. Auf die Frage, ob denn Russland auch "kriegsgeil" sei, antwortete Hafenecker: "Ganz offensichtlich, sonst wäre es nicht ins Nachbarland einmarschiert."

Er kritisierte weiter, dass Österreich dem Raketenschutzschirm Sky Shield beitritt und warf Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) vor, dem Bündnis "in Bausch und Bogen" zuzustimmen, "ohne genau zu wissen, was da auf uns zukommt".

Hafenecker dementierte, dass die FPÖ je einen Partnerschaftsvertrag mit der Partei von Russlands Präsident Wladimir Putin abgeschlossen hätte. Es handelte sich dabei um ein "Letter of Understanding", quasi eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit. Diese sei inzwischen ausgelaufen.

Nur Kickl

Angesprochen von Anchorman Armin Wolf auf die Klimakrise, welche Maßnahmen die FPÖ im Falle einer Regierungsbeteiligung umsetzen würde, lieferte Hafenecker keine Antworten. Er wich aus, sprach von Ozonlöchern und anderen Naturphänomenen, die in der Vergangenheit als gefährlich bezeichnet wurden. "Alle paar Jahre finden wir einen Modus Operandi, um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen", sagte er. Es gebe Wetter- und Klimaphänomene, etwa die Austrocknung des Neusiedler Sees. Ein Tempo 100 auf den Autobahnen würde laut Hafenecker nichts verändern – weil Österreich nur für 0,2 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist.

Angesichts der guten Zwischenergebnisse der FPÖ in aktuellen Umfragen wurde Hafenecker zu möglichen Koalitionen nach den planmäßigen Nationalratswahlen im kommenden Jahr gefragt. "Unser Angebot ist der Volkskanzler Herbert Kickl", sagte Hafenecker. Die FPÖ würde keinen anderen Kanzler unterstützen als den FPÖ-Obmann. (luza, 4.7.2023)