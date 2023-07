Künftig können auch Spenden an gemeinnützige Sportvereine steuerlich geltend gemacht werden, sofern dieser ab 2024 in die Liste der steuerbegünstigten Vereine des Finanzministeriums aufgenommen wird. Bisher war das nur im Behindertensport möglich (Symbolbild). IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Die Bundesregierung weitet die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden deutlich aus. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gab am Mittwoch vor dem Ministerrat bekannt, dass künftig auch Spenden an alle gemeinnützigen Sportvereine sowie Bildungseinrichtungen steuerlich geltend gemacht werden können. Das steuerliche Entlastungsvolumen werde damit von aktuell 100 Millionen auf 200 Millionen Euro verdoppelt.

Video: Vor dem Ministerrat am Mittwoch hat Finanzminister Brunner eine Ausweitung der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden angekündigt. APA

Im Jahr 2009 war in Österreich beschlossen worden, zunächst Spenden an 291 "mildtätige" NGOs steuerlich absetzbar zu machen, diese Liste wurde seither sukzessive erweitert. Aktuell können Spenden an 1.500 Vereine und Einrichtungen sowie an die Feuerwehren geltend gemacht werden. Mit den neuen Regeln schaffe die Regierung "einen großen Schritt", sagte Brunner.

Alle Sport- und Bildungsvereine umfasst

Konkret können ab 2024 auch alle Sport- und Bildungsvereine einen Antrag stellen, um in die Liste der spendenbegünstigten Vereine aufgenommen zu werden. Bisher waren nur Vereine im Bereich Behindertensport begünstigt. Bei der Sportunion Österreich geht man davon aus, dass alleine in den drei Dachverbänden (ASKÖ, ASVÖ, Sportunion) rund 15.000 Vereine von den neuen Regeln profitieren könnten.

Automatisch berücksichtigt werden öffentliche Kindergärten und Schulen. Auch im Bereich Kunst und Kultur soll die Absetzbarkeit für alle gemeinnützigen Einrichtungen gelten: Auch diese müssen keinen eigenen Antrag stellen, um auf die Liste zu kommen.

Laut Finanzministerium betrug das Spendenaufkommen in Österreich im Vorjahr rund 900 Millionen Euro. Davon konnten rund 13 bis 14 Prozent steuerlich abgesetzt werden. Insgesamt betrug die steuerliche Entlastung damit etwas mehr als 100 Millionen Euro. Finanzminister Brunner geht davon aus, dass sich diese Summe durch die Ausweitung der spendenbegünstigten Liste in den kommenden Jahren auf etwa 200 Millionen verdoppelt.

In Österreich sind derzeit Spenden von Privatpersonen bis zehn Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des jeweiligen Jahres als Sonderausgaben abzugsfähig. Bei Unternehmen sind Sach- und Geldspenden bis zehn Prozent des Gewinns (vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags) als Betriebsausgaben abzugsfähig. Seit 2017 werden die Spenden verpflichtend von den betroffenen Organisationen an das Finanzamt gemeldet und automatisch bei der Steuererklärung berücksichtigt.

Erhöhung der Spendenbereitschaft erwartet

Stefan Wallner, Geschäftsführer des Bündnisses für Gemeinnützigkeit, sprach nach der Bekanntgabe vom "bedeutendsten Reformpaket für den Sektor in den letzten Jahrzehnten". Er verwies auch auf den Energiekostenzuschuss für alle gemeinnützigen Organisationen. Die Ausweitung stärke die gemeinnützige Arbeit in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur, Menschenrechte und Tierschutz und "wird insgesamt zu noch mehr Spendenbereitschaft führen".

Für neue und kleinere Vereine bedeute die Reform eine Erleichterung: Diese könnten schon nach einem Jahr eine Begünstigung beantragen, eine jährliche Erneuerung sei nicht notwendig. Eine Wirtschaftsprüfung sei erst ab einer Million Euro notwendig. (David Krutzler, 5.7.2023)