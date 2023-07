Ralph Gleis übernimmt 2025 die Albertina. Monika Skolimowska / dpa / pictu

Die nächste große Museumsdirektoren-Entscheidung ist gefallen: Nach Jonathan Fine als neuen Direktor des KHM vergangene Woche präsentierte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch Ralph Gleis als Klaus Albrecht Schröders Nachfolger in der Wiener Albertina. Er tritt am 1. Jänner 2025 sein Amt an. Gleis, 1973 in Münster geboren, leitet seit 2017 die Alte Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin und wurde vor einem Jahr zu deren Direktor ernannt. Dem Spezialisten für Kunst des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne ist der hiesige Kulturbetrieb aus seiner Zeit beim Wien-Museum (2009–2017) wohlbekannt.

Der 67-jährige Schröder steht der Albertina seit 2000 vor und hatte sich nicht mehr beworben. Mayer dankte ihm dafür, die Albertina zum "Besuchermagnet" gemacht zu haben, die Albertina sei "nichts weniger als dein Lebenswerk". Er habe etwa die Prunkräume wieder zugänglich gemacht und Leihgaben sowie Schenkungen von Weltrang für das Haus gewinnen können.

Gleis setzte sich unter 20 Interessenten für den Posten durch – jeweils zehn Frauen und Männer hatten sich darum beworben. Sechs davon seien von der Findungskommission zu Hearings eingeladen und grundsätzlich als geeignet angesehen worden, zwei davon seien ihr uneingeschränkt empfohlen worden, mit ihnen habe sie sehr lange Einzelgespräche geführt, sagte Mayer bei der Vorstellung und sprach von einer "Idealbesetzung". Die Albertina habe "sicher die größte Entwicklung seit der Ausgliederung durchgemacht". Die Herausforderung sei, weiterhin in der "absoluten Elite der weltweiten Museumlandschaft mitzuspielen", aber "gleichzeitig das Tempo ein wenig zu senken", denn steigende Kosten und Nachhaltigkeit würden international bedeutendere Faktoren. Gleis habe sie überzeugt, dafür die bestgeeignete Person zu sein.

"Neue Impulse"

Er habe lange in Wien gelebt, sei mit der Stadt verbunden, sagte Gleis in seinem ersten Statement. Er wolle Schröders Arbeit fortsetzen, aber auch mit "visionärer Kraft neue Impulse" setzen. So will er das Museum "entsprechend der Sammlung" positionieren und die langfristige sammlungsbasierte Forschung ausbauen. Dabei denkt Gleis etwa an ein internationales Kompetenzzentrum für Papierarbeiten. "Die Albertina wird heute zu wenig als das Kompetenzzentrum für Kunst auf Papier wahrgenommen, das sie ist", sagte Gleis, er will den Publikumszugang zu diesen grafischen Werken, "die ja zumeist in den Magazinen schlummern müssen", fördern.

Es brauche zudem länderübergreifende wie auch innerösterreichische Kooperationen bei Ausstellungen und Forschungsprojekten. Im Zuge längerfristig angelegter Partnerschaften sollen nicht nur einzelne Werke verliehen werden, sondern Werke "gleich in Blöcken untereinander ausgetauscht werden", um ressourcenschonender zu agieren. Eine "Sammlungsstrategie für das 21. Jahrhundert" nennt Gleis das. Er will das Museum "diverser, agiler und inklusiver" denken. Aber: "Wer die Albertina heute liebt, wird sie auch in Zukunft lieben." (red, 5.7.2023)