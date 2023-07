Die New Yorkerin ist auf und hinter der Bühne eine der einflussreichsten Tanzkünstlerinnen der vergangenen sechzig Jahre. Ab Freitag ist sie in Wien zu erleben

Die legendäre Choreografin Lucinda Childs (83) kommt nach Wien. JOEL SAGET / AFP / picturedesk.c

Sie gilt als besonders cool. Lucinda Childs, gerade 83 geworden, gehört zu den Gründerinnen des postmodernen Tanzes, der ab Anfang der 1960er-Jahre die ganze Welt beeinflusste. Aus ihrem Mitwirken beim legendären New Yorker Judson Dance Theater – neben Yvonne Rainer, Trisha Brown oder Steve Paxton – wurde ein choreografischer Stil, dessen perfekt kalkulierter Minimalismus mit unnachahmlich eleganter Sinnlichkeit besticht.

So wurde Childs auf und hinter der Bühne zu einer der einflussreichsten Tanzkünstlerinnen der vergangenen sechzig Jahre. Jetzt kommt die gebürtige New Yorkerin zu Impulstanz nach Wien – mit zwei Abenden, die es in sich haben.

Gleich am Anfang des Festivals zeigt sie im Volkstheater ab Freitag Relative Calm, eine Kooperation mit Starregisseur und Bühnendesigner Robert Wilson. Die beiden blicken auf eine gemeinsame Geschichte zurück, die 1976 mit der zum Welterfolg gewordenen Oper Einstein on the Beach zur Musik von Philip Glass begonnen hat.

Politisches Bewusstsein

Der zweite Abend im Akademietheater (ab 16. 7.) bringt sensationsnah zum einen Lucinda Childs live auf die Bühne in ihrem Solo Description (of a description) nach einem Text von Susan Sontag und zum anderen eine Uraufführung mit der Truppe des römischen MP3 Dance Project: 4 etudes by Philip Glass.

Childs’ Werke und auch ihr persönlicher Auftritt vermitteln den Eindruck, nichts könne sie je erschüttern, weder die späten Jahre noch der anschwellende Irrsinn um sie herum. In einem Gespräch mit dem STANDARD kritisierte sie einmal die seit den 1980er-Jahren aufgekommene Kunstzensur in den USA. Nachdem einige Mapplethorpe-Ausstellungen geschlossen worden waren, "mussten wir angeben, was wir alles nicht tun werden", um öffentliche Förderungen zu erhalten: "Wir sagten, das ist Zensur, denn Künstler können tun, was sie wollen. Die Leute werden ja nicht gezwungen, in Museen zu gehen." Das sei auch unter Barack Obamas Präsidentschaft nicht besser geworden.

Nach vergeblichen Protesten stellt sie schon lange keine Ansuchen mehr. Es geht auch so. Politisches Bewusstsein und formvollendeter Tanz passen also bei Lucinda Childs, die gerne zwischen New York und Europa pendelt und eine Zeitlang in Paris gelebt hat, problemlos zusammen. Gut, dass sie uns noch zeigen will, wie sich Können, Haltung und Charakter im Gegenwartstanz äußern. (Helmut Ploebst, 5.7.2023)