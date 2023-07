"Neun Minuten – Ein Jahr danach": Die Dokumentation zum Terror in Wien

Das Nachrichtenmagazin "Focus Online" verleiht dem STANDARD den Constructive World Award in der Kategorie "Peaceful Guidance" für die Dokumentation "Neun Minuten – Ein Jahr danach". Der einstündige Film beleuchtet die Ereignisse nach dem Anschlag vom 2. November 2020 in Wien. Mit dem Preis soll "die gesellschaftliche und journalistische Arbeit derjenigen gewürdigt werden, die unsere Welt konstruktiv nach vorne denken und bewegen". Verliehen wurde der Preis am Dienstagabend in München.

Sieben Journalistinnen und Journalisten des STANDARD hatten für den preisgekrönten Film recherchiert: Vanessa Gaigg, Jan Michael Marchart, Katharina Mittelstaedt, Gabriele Scherndl, Fabian Schmid, Fabian Sommavilla und Johannes Pucher. Moritz Wehr war zuständig für Kamera und Regie, die Produktion wurde vom Digitalverlag Hashtag übernommen. Die Projektentwicklung lag bei Stefan Apfl, Supervisor war Philipp Kalny.

Mehr als Texte und Bilder

Augenzeuge Florian berichtet über die Terrornacht und ihre Folgen.

Die Dokumentation entstand auf Basis dieser Recherchen zum Anschlag. DER STANDARD wollte zum Jahrestag des Attentats mehr liefern als Texte und Bilder. Der Film ist am 30. Oktober 2021 auf Dailymotion und Youtube auf dem STANDARD Kanal erschienen und ist dort abrufbar.

Für den einstündigen Film hat das Team mit Opfern und Hinterbliebenen gesprochen. DER STANDARD ist in die Niederlande und nach Belgien gereist, um herauszufinden, wie sich Menschen radikalisieren, und hat insgesamt 11,5 Gigabyte an Daten gesammelt. Über 2.000 Dateien mit Akten sind geöffnet und analysiert worden. Expertinnen und Experten zu Terrorismus, Soziologie und Politik haben zur Dokumentation beigetragen.

Den Constructive World Award von "Focus Online" gibt es seit Anfang dieses Jahres. (Eleni Ernst, 5.7.2023)