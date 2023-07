Während sich auch in der Politik langsam Ferienstimmung verbreitet, dominiert eine Frage das Geschehen: "Was ist jetzt mit der Anklage gegen Sebastian Kurz?" Ob kryptische Tweets oder Ankündigungen einer Ankündigung – das Thema sorgt für helle Aufregung. DER STANDARD hat die wichtigsten Fragen dazu beantwortet.

Frage: Wird Sebastian Kurz angeklagt werden?

Antwort: Das ist die wahrscheinlichste Variante und dem Vernehmen nach auch das Vorhaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Es geht um das Delikt der falschen Beweisaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die Abgeordneten wollten damals wissen, inwiefern Kurz sich in Personalentscheidungen rund um die Staatsholding Öbag – Stichwort Thomas Schmid – eingemischt hat.

Frage: Warum ist eine Anklage dann nicht fix?

Antwort: Die WKStA muss ihre Pläne den Oberbehörden vorlegen. Das erfolgt in Form eines sogenannten Vorhabensberichts. Der gelangt zunächst zur Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, dann ins Justizministerium und bis zur Justizministerin Alma Zadić (Grüne). Sie alle müssen die Pläne der WKStA absegnen, können aber auch anderslautende Weisungen erteilen – etwa dass noch mehr ermittelt werden muss.

Frage: Entscheidet also die grüne Justizministerin, ob der frühere ÖVP-Chef angeklagt wird?

Antwort: Ja und nein. Formal ist es die Unterschrift von Zadić, die den Vorhabensbericht der WKStA bestätigt. Allerdings hat der frühere Justizminister Wolfgang Brandstetter den sogenannten Weisungsrat eingerichtet, an den die ministerielle Entscheidung quasi ausgelagert wird. Das sollte die "Weisungskette" entpolitisieren und Interessenkonflikte vermeiden – Brandstetter war ja vor und nach seiner Ministerzeit als Verteidiger tätig.

Justizministerin Alma Zadić muss ihre Unterschrift unter eine etwaige Kurz-Anklage setzen. APA/ROLAND SCHLAGER

Frage: Wer sitzt im Weisungsrat?

Antwort: Der Weisungsrat besteht vor allem aus Mitarbeitern der Generalprokuratur, die wiederum so etwas wie die höchste Staatsanwaltschaft der Republik ist. Die Generalprokuratur ermittelt nicht, sie klagt auch nicht an, sondern sie ist vielmehr für die Rechtspflege zuständig und da in enger Beziehung mit dem Obersten Gerichtshof (OGH).

Frage: Wo liegt der Vorhabensbericht jetzt?

Antwort: Dem Vernehmen nach hat der Weisungsrat bereits eine Entscheidung getroffen, die wird nun der Justizministerin vorgelegt. Daraufhin wandert die Entscheidung wieder bis zur WKStA, die dann Kurz' Rechtsanwalt Werner Suppan informieren wird.

Frage: Wie geht es weiter?

Antwort: Wenn die Justizministerin eine Anklage freigibt, wird Kurz keine Anklageschrift, sondern ein sogenannter Strafantrag zugestellt. Das liegt daran, dass sich keine Geschworenen mit der Sache befassen werden, sondern ein Einzelrichter. Der Strafantrag kann nicht beeinsprucht werden, die Anklageschrift schon. Das bedeutet: Sobald Kurz ein Strafantrag zugestellt werden würde, wäre ein Gerichtsprozess fix.

Wartet auf einen etwaigen Strafantrag: der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. APA/HANS KLAUS TECHT

Frage: Droht eine Verurteilung?

Antwort: Es ist nicht die Aufgabe von Medien, über den Ausgang eines Strafprozesses zu spekulieren. Kurz hat die Vorwürfe, den U-Ausschuss falsch informiert zu haben, stets bestritten, und es gilt die Unschuldsvermutung. Die WKStA sah in ihren Ermittlungen eklatante Diskrepanzen zwischen Kurz' Aussagen und Inhalten in sichergestellten Chatnachrichten. Allerdings gibt es auch andere Faktoren, die einbezogen werden müssen – etwa ob Kurz, sollte das Gericht Widersprüche feststellen, ein Vorsatz nachgewiesen werden kann.

Frage: Muss Kurz ins Gefängnis?

Antwort: Im Fall einer Verurteilung ist bei der falschen Beweisaussage ein Strafrahmen von bis zu drei Jahren Haft vorgesehen. Das ist allerdings selbst bei einer Verurteilung höchst unwahrscheinlich – unter anderem weil Kurz unbescholten ist.

Frage: Wird gegen Kurz weiter ermittelt?

Antwort: Ja. Kurz wird vorgeworfen, an Deals mit den Boulevardblättern "Österreich", "Heute" und "Kronen Zeitung" mitgewirkt zu haben. Diese Ermittlungen führten im Herbst 2021 auch zum Rücktritt von Kurz als Bundeskanzler. Bis dieses Verfahren abgeschlossen sein wird, dürfte es aber noch länger dauern.

Frage: Wird DER STANDARD einen etwaigen Prozess gegen Kurz live tickern?

Antwort: Fix. (Fabian Schmid, 5.7.2023)