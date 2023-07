In Australien sind dieses Jahr Dürren zu erwarten, so wie hier beim Lake Eyre im Süden des Kontinents. Getty Images/iStockphoto

Die Nationalen Zentren für Umweltvorhersage der USA (NCEP) teilten am Dienstag mit, dass Montag, der 3. Juli 2023 der heißeste Tag der Messgeschichte gewesen sei. Im Schnitt habe die Temperatur auf der Erde 17,01 Grad betragen. Bisher war der Rekord bei 16,92 Grad gelegen, aufgestellt im August 2016. "Das ist kein Meilenstein, den wir feiern sollten", betonte die Klimaforscherin Friederike Otto vom Grantham-Institut am Imperial Collage in London. Es sei im Gegenteil ein "Todesurteil" für Menschen und Ökosysteme.

Video: Fünf Möglichkeiten, die Hitze in der Stadt zu reduzieren. DER STANDARD

Besonders war die Hitze in den vergangenen Wochen im Süden der USA zu spüren, doch auch in China wurden Temperaturen von über 35 Grad erreicht, in Nordafrika beinahe 50 Grad. Auch die Antarktis ist derzeit ungewöhnlich warm. Die ukrainische Polarstation Wernadsky brach erst kürzlich den Temperaturrekord für Juni. 8,7 Grad wurden dort gemessen.

In der Antarktis herrschten im Juni ungewöhnlich hohe Temperaturen. IMAGO/YAY Images

Zusammenhang mit El Niño vermutet

Zumindest teilweise dürfte dafür das Wetterphänomen El Niño verantwortlich sein, das alle paar Jahre wiederkehrt und für Temperaturrekorde sorgt. Auch 2016 war ein El-Niño-Jahr. In den vergangenen Jahren war ein gegenteiliger Mechanismus namens La Niña wirksam, der das Klima kühlte. Dieser Effekt fällt nun weg.

Neun bis zwölf Monate dauert El Niño in der Regel. Die Weltwetterorganisation geht davon aus, dass das Phänomen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die zweite Jahreshälfte bestimmen wird. In dieser Zeit sind weitere Temperaturrekorde zu erwarten. Während an den Westküsten Nord- und Südamerikas mehr Niederschlag zu erwarten ist, führt El Niño in Südostasien, Ostafrika und Australien vermehrt zu Dürren. Auch die Gefahr für Wirbelstürme im Pazifik steigt. (red, 5.7.2023)