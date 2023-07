Vorbereitung ist das Um und Auf, wenn es um den langersehnten Urlaub geht. Ist das Reiseziel klar, die Buchung getätigt und das Kofferpacken im Gange, machen sich viele Menschen auch Gedanken darüber, was einem vor Ort alles zustoßen könnte. Ist ein Urlaub in Österreich geplant und das Ziel nicht gerade eine entlegene Berghütte oder ein minimalistischer Campingplatz, kann man die Reiseapotheke vielleicht eher reduziert halten und darauf vertrauen, in einer Apotheke ohne Weiteres alle gewohnten Medikamente und Bedarfsartikel zu erhalten. Doch geht es ins Ausland, lohnt sich eventuell die eine oder andere Überlegung, was man da alles mitnehmen könnte, um sich das Leben zu erleichtern.

Was kommt bei Ihnen in die Reiseapotheke? Getty Images/Pyrosky

Reiseapotheke: Praktisch bis unerlässlich

Einiges spricht für eine Reiseapotheke, in der man gewohnte und bewährte Medikamente mitführt. Schließlich ist es nicht sehr angenehm, seine Beschwerden womöglich in einer fremden Sprache schildern zu müssen, um dann ein unbekanntes Medikament mit einer Packungsbeilage zu erhalten, die man ebenfalls nicht versteht. Im Urlaub an Schmerzen, Fieber oder Verdauungsbeschwerden zu laborieren, ist schon schlimm genug, ohne Experimente mit Präparaten unternehmen zu müssen, von denen man nicht weiß, wie man darauf reagieren und wie gut man sie vertragen wird. Und nicht zuletzt muss man vielleicht regelmäßig Medikamente für chronische Beschwerden einnehmen, die man im Ausland auch nicht ohne Weiteres erhält.

Also packen viele Urlauberinnen und Urlauber eine Reiseapotheke, in der sich diverse Basics wie Schmerztabletten, Insektenschutz, Anti-Sonnenbrand-Salbe, Fiebersenker, etwas gegen Magen-Darm-Beschwerden, Verbandsmaterialien, Desinfektionsmittel, Allergiemedikamente, Augentropfen und vieles mehr befinden können. Und hoffen natürlich, dass sie davon im Urlaub so wenig wie möglich brauchen werden.

Was muss bei Ihnen mit?

