Klaus Stimeder aus Odessa

Boris Chersonskij ist der berühmteste russischsprachige Dichter der Ukraine. 1950 in Chernowitz in eine jüdische Familie geboren, studierte er Medizin in Iwano-Frankiwsk und Odessa. Zunächst als Neurologe tätig, machte er bald sein Interesse an dem, was sich im Inneren der Menschen abspielt, zum Beruf und wurde Psychologe und Psychiater am Regionalspital von Odessa. 1999 wurde Chersonskij zum Vorsitzenden der Abteilung für klinische Psychologie an der Odessa National University berufen.

In der Sowjet-Ära war Chersonskij Teil der Samizdat-Bewegung, die alternative, nonkonformistische Literatur über inoffizielle Kanäle verbreitete. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion veröffentlichte er 17 Gedichtsammlungen und Essays auf Russisch und seit 2014 auch auf Ukrainisch. Sein Werk wurde vielfach national wie international ausgezeichnet (unter anderem Preisträger des Kyiv Laurels Poetry Festival, Joseph-Brodsky-Stipendium, Jury-Sonderpreis beim Literaris-Festival für osteuropäische Literatur). Kurz nach Beginn der russischen Invasion der gesamten Ukraine im Februar 2022 verließen er und seine Frau Ludmilla Chersonskaja, selbst eine bekannte Dichterin, ihre Heimatstadt Odessa und leben seitdem auf Einladung der Joseph Brodsky Foundation im norditalienischen Exil.

STANDARD: Herr Chersonskij, Sie sind als Dichter berühmt geworden, aber in Ihrem Brotberuf arbeiten Sie seit Jahrzehnten als Psychologe und Psychiater. So problematisch Ferndiagnosen auch sein mögen: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Wladimir Putins Persönlichkeit und sein Handeln durch die Brille Ihres Jobs betrachten?

Chersonskij: Meine Vermutung ist, dass Putin an einer besonderen Variante einer Psychopathologie leidet: Eine, bei der der Geist in einer historischen Vision feststeckt, die ihn völlig unfähig macht, die Gegenwart zu sehen und in der die Zukunft keine Rolle spielt. Sein gesamtes Denken scheint ausschließlich darauf ausgerichtet, die Vergangenheit wiederherzustellen. Sie können ihn mit einer Person vergleichen, die ein eingestürztes Gebäude betrachtet. Jeder, der funktionierende Augen hat, kann sehen, dass es zusammengebrochen ist; aber aus irgendeinem Grund gibt es diese eine Person, die es als unversehrt wahrnimmt. Ich glaube auch, dass es keinen Zweifel mehr daran geben kann, dass Putin an einem Überlegenheitskomplex leidet. Er scheint sich wirklich für den allmächtigen Führer Russlands zu halten, einer Nation, die seiner Meinung nach das Einzige auf der Welt ist, was zählt. Was insofern Sinn ergibt, als es offenbar niemanden gibt, der sich traut, ihm zu sagen, dass das nicht so ist.

Boris Chersonskij über Russland und die Ukraine. imago/gezett literaturWERKstatt berlin.

STANDARD: Was erklärt die Fixierung Putins und vieler Russen auf die Ukraine?

Chersonskij: Die Ukraine hatte schon immer ihre eigene Identität, aber sie war jahrhundertelang Teil des Russischen Reiches. Dann wurde sie Teil der Sowjetunion, die eine extrem grausame Reinkarnation dieses Imperiums war. Als sich dieses Monster auflöste, haben wir endlich ein gewisses Maß an Freiheit und Selbstständigkeit erlangt, aber das gescheiterte Imperium hat das nie anerkannt. Seit Putin an die Macht gekommen ist, hat er daran gearbeitet, nicht die Sowjetunion, sondern das Russische Reich wiederherzustellen. Man muss ihm nur zuhören. Er spricht unentwegt von Katharina der Großen, Peter dem Großen, Alexander Newski und so weiter. Was Putins Behauptungen freilich noch lächerlicher macht, als sie ohnehin sind, ist etwa die Tatsache, dass Kiew viel älter ist als Moskau und schon zu einer Zeit florierte, als das Russische Reich noch gar nicht existierte.

STANDARD: Wir sprechen also quasi von einer imperialen Gesinnung, die Russland bis heute nicht überwinden kann?

Chersonskij: Ja. Eine Metapher, die ich dafür gern verwende, ist die eines Kindes, das eine Pyramide aus Holzwürfeln bauen will. Das Kind legt einen Würfel auf den anderen und baut so das Denkmal auf. Aber an einem gewissen Punkt beginnt die Pyramide zu bröckeln und fällt zusammen. Putin verhält sich wie ein trotziges Kind, das von der Idee besessen ist, die Pyramide trotzdem fertig zu bauen. Er kann einfach nicht akzeptieren, wenn sie zusammenbricht. Er ist ein Tyrann, der weder verstehen kann noch will, dass es das Russische Reich nie wieder geben wird. Schauen Sie sich nur seine Argumente an.

Klar, meine Heimatstadt Odessa und die gesamte Schwarzmeerküste waren einmal Teil des Russischen Reichs. Putin nennt sie deshalb heute ganz im Ernst "unsere historischen Gebiete", auf die Russland entsprechend Anspruch habe. Aber diese Gebiete gehörten freilich einst auch zur Türkei, dem Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs. Nennt die Türkei die Schwarzmeerküste "unser historisches Gebiet" und führt Krieg, um sie zurückzubekommen? Oder Italien, das in der Blütezeit der genuesischen Kolonien auch Teile der Küste beherrschte? Greift Griechenland unter diesem Vorwand die Ukraine an? Warum nicht? Es gab hier schließlich auch griechische Kolonien! Die Russen wollen sich dieser Realität einfach nicht stellen. Deshalb wenden sie sich auch der Mythologie zu, weil das am Ende des Tages das Einzige ist, was ihnen übrigbleibt.

STANDARD: Wenn ich Sie noch einmal bitte, Ihre berufliche Brille aufzusetzen und nicht Putin, sondern Russland als Nation zu analysieren: Was ist sein Problem?

Chersonskij: Ich möchte diese Frage wieder mit einer Metapher antworten, in der ich Russland mit einer Qualle vergleiche, unter deren Kuppel eine große Plankton-Population lebt. Wenn die Kuppel schrumpft, ist es Zeit für Tyrannei und Repression. Das ist die Periode, in der wir jetzt gerade leben. Wenn sich die Kuppel ein wenig löst und ausweitet, entsteht darunter die Illusion von Freiheit – denken Sie zum Beispiel an die Tauwetterperiode, die auf den Stalinismus folgte. Aber am Ende des Tages muss sich das Plankton immer darüber im Klaren sein, dass die Kuppel jederzeit wieder schrumpfen kann. Der Qualle selbst ist das natürlich egal. Sie frisst, verdaut und treibt einfach weiter. Mit anderen Worten, um Machiavelli zu paraphrasieren: Wenn eine Nation eine lange Periode der Tyrannei durchgemacht hat, führt diese laut ihm zur totalen Korruption dessen, was er ihr "menschliches Material" nannte. Eine solche Nation ist schlicht unfähig, Freiheit auf längere Zeit zu handhaben. Jeder beliebige Tyrann, der vorbeikommt, hat es deshalb entsprechend leicht, eine Nation wie Russland binnen kurzer Zeit seinem Willen zu beugen.

STANDARD: Was die Chancen Russlands angeht, sich jemals zu einer liberalen Demokratie zu entwickeln, klingt Ihr Urteil unglaublich pessimistisch.

Chersonskij: Mag sein, aber es wird nicht passieren. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine Diskussion mit meinem Vater in den frühen Nullerjahren, einem brillanten, hochgebildeten Mann, der den Zweiten Weltkrieg durchlebt hatte. Ich war seinerzeit noch sehr naiv und optimistisch und sagte ihm, dass Russland nie wieder eine Zeit wie die unter Breschnew (KPdSU-Generalsekretär 1964–1982, Anm.) erleben würde. Mein Vater dachte einen Moment nach und sagte dann: "Stimmt. Es wird nicht wieder sein wie unter Breschnew. Es wird wieder sein wie unter Stalin." Er verstand schon damals, dass es weder gut für Russland noch für den Rest der Welt ausgehen würde, wenn der neue Herrscher ein ehemaliger KGB-Offizier ist. Jeder, der sich daran erinnerte, was der KGB zu Zeiten der Sowjetunion war, wusste das.

STANDARD: Erklärt sich daraus auch, warum es in Russland wenig bis gar keinen Widerstand gegen die Putin-Diktatur und den Krieg zu geben scheint?

Chersonskij: Dieses Verhalten entspricht der psychologischen Verfasstheit jedes gewöhnlichen Menschen, nicht nur der Russen. Schauen Sie: Wir führen zum Beispiel all diese hochtrabenden Diskussionen über historische Fakten, Mythen und so weiter, aber ein durchschnittlicher Mensch ist sich all dessen normalerweise nicht bewusst, weil er nicht Geschichte studiert oder in der Mittelschule nicht aufgepasst hat. Das Hauptproblem ist aber der automatische Konformismus, der innere Wunsch, sich um jeden Preis anzupassen. Tatsache ist, dass die meisten Menschen so sein wollen wie alle anderen um sie herum. Wenn alle Hurra schreien, heißt das, dass wir auch Hurra schreien sollen. Wenn alle Flaggen schwenken, sollen wir sie auch schwenken.

STANDARD: Nachdem Sie nicht nur Psychologe, sondern auch der bekannteste russischsprachige Dichter der Ukraine sind – die Sprache, in der Sie den Großteil Ihrer Werke geschrieben haben, gerät in Ihrer Heimat zunehmend unter Druck. An der Kiew-Mohyla, der ältesten ukrainischen Universität und einer der renommiertesten des Landes, gilt jetzt ein Gesetz, das es streng verbietet, auf dem Campus Russisch zu schreiben und zu sprechen. Wie denken Sie darüber?

Chersonskij: Ich denke, das ist falsch und unnötig. Aber es ist eine natürliche Reaktion auf das, was passiert, und ich respektiere die Gesetze meines Landes. Sehen Sie, ich bin in einer russischsprachigen Familie in der Sowjet-Ukraine geboren und aufgewachsen und habe eine russische Schule besucht. Ab der zweiten Klasse konnten wir dort theoretisch Ukrainisch lernen, aber es gab keine Pflicht. Ich wollte damals nicht Ukrainisch lernen, aber mein Vater bestand darauf, und heute bin ich ihm dafür dankbar. Klar ist mein Russisch heute immer noch viel besser als mein Ukrainisch – auch wenn manche der Bücher, die ich in letzterer Sprache geschrieben habe, auch in die engere Wahl für Literaturpreise kamen.

Bis zum Beginn der Invasion hat mir nie jemand gesagt, dass ich auf Ukrainisch sprechen oder schreiben soll. Heute erlebe ich bei mir selbst etwas, das ich sprachliches Unbehagen nenne. Dieses Unbehagen begann 2014, aber seit Beginn des totalen Kriegs hat es exponentiell zugenommen. Die Wahrheit ist, dass ich mich heute unwohl fühle, wenn ich Russisch spreche. Auch wenn ich den Gebrauch der Sprache nicht als den wichtigsten Teil meiner Identität betrachte, ist es halt am Ende die Sprache der Kreml-Propaganda. Das spüre ich besonders im Ausland, weil ich hier oft Russen beobachte, die sich äußerst fragwürdig benehmen.

STANDARD: Trotzdem scheint es viele Ukrainer zu geben, die Ihren Patriotismus anzweifeln, nur weil Sie Russisch sprechen. In den sozialen Medien werden Sie regelmäßig von radikalen Nationalisten angegriffen. Wie gehen Sie damit um?

Chersonskij: Ich bin in der Tat der Letzte, dem vorgeworfen werden kann, Russlands Aggression zu unterstützen. Aber ja, manchmal gibt es diese Anschuldigungen. Es gab etwa eine Episode, als ich gemeinsam mit meinem guten alten Freund, dem russischen Dichter Sergej Gandlevskij, bei einem Literaturfestival in Ancona aufgetreten bin. Er hat Russland nach Kriegsbeginn verlassen und lebt jetzt in Georgien. Ich habe dafür viel Kritik von einigen meiner Landsleute bekommen, die diese … nun, nennen wir sie radikalen Strömungen repräsentieren. Sie denken, wir hätten kein Recht, mit Russen auf der gleichen Bühne aufzutreten oder auch nur mit ihnen zu streiten oder ihnen irgendwie nahe zu sein. Aus meiner Sicht ist das eine Ideologie der Abschottung. Es ist sozusagen die ukrainische Version der nordkoreanischen Juche-Ideologie, eine fehlgeleitete Vorstellung von einer mythischen nationalen Reinheit, die nicht existiert und nie existiert hat.

Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass das die Gefühle eines Teils einer Bevölkerung spiegelt, die nicht erst seit letztem Jahr, sondern seit 2014 im Krieg lebt. All diese aufgestaute Wut und dieser Hass brauchen ein Ventil, und die sozialen Medien dienen als solches. Aber meiner Erfahrung nach ist mit dieser Art von Kritik manchmal auch eine gehörige Portion professioneller Neid verbunden, so nach dem Motto: "Okay, Chersonskij, du bist vielleicht ein guter Psychologe, aber zumindest ist mein Ukrainisch besser als deins." Ich hoffe, dass das in Zukunft nicht mehr so sein wird, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für diese Debatte. Die Ukraine muss zuerst den Krieg gewinnen, erst dann können wir sie ernsthaft führen. (Klaus Stimeder aus Odessa, 6.7.2023)