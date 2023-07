Tirol will bis 2050 energieautonom werden und dazu nun auch Windkraft nutzen. Bis zu 160 Windräder könnten errichtet werden, vor allem in Skigebieten

Im Hohen Tiroler Landtag, insbesondere in den Reihen der ÖVP, scheint sich in Sachen Energiewende sprichwörtlich der Wind gedreht zu haben. Im Rahmen der Fragestunde am Mittwoch wurde über den Windkraftausbau diskutiert. Energiereferent und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP), einst kein bekennender Freund von Windrädern in der schmucken Tiroler Landschaft, berief sich auf eine aktuelle Studie und zeigte ganz angetan ihre Potenziale auf. Dass sich die Regierung offenbar bei der Umsetzung auf die private Hand verlässt und Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) dem landeseigenen Energieversorger Tiwag keinen Auftrag erteilte, stieß auf Kritik aus den Reihen der Opposition.

Potenzial deutlich gestiegen

Die Ergebnisse der aktualisierten Windkraftstudie wurden am Vortag präsentiert. Demnach ist das technisch und wirtschaftlich realisierbare Windkraftpotenzial im Bundesland deutlich gestiegen: 800 bis 1.200 Gigawattstunden könnten von 160 Windkraftanlagen jährlich erzeugt werden. Das wären aktuell 3,3 bis 4,9 Prozent des Tiroler Energiebedarfs. Vor zehn Jahren ging man noch von 250 bis 350 Gigawattstunden aus. Die Steigerung sei auf den technologischen Fortschritt und bessere Einspeisetarife zurückzuführen, hieß es.

Noch steht kein einziges Großwindrad in Tirol. Das dürfte sich bald ändern: Rückenwind für die Windkraft kommt nun auch von der ÖVP. Rainer Keuenhof/IMAGO

Die letzte Windkraftpotenzialanalyse wurde im Jahr 2014 durchgeführt. Die potenziellen Standorte sind gleich geblieben, nur der Innsbrucker Hausberg Patscherkofel scheidet aus. Der Windatlas weist die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein, Lienz und Reutte als wirtschaftlich sinnvoll für Windkraft aus, die Messdaten von Bioclim alle Regionen außer Innsbruck-Stadt.

"Tirol ist bereit für Windkraft und wird zu seinem ersten Windrad kommen", verkündete Landeshauptmann Mattle am Dienstag. Noch in dieser Legislaturperiode soll es so weit sein. Der Bau des ersten Windrads im Bundesland soll mit 100.000 Euro gefördert, das Baubewilligungsverfahren beschleunigt werden. Auch Windmessungen sollen mit 300.000 Euro unterstützt werden.

Kritik und offene Fragen im Landtag

"Läppisch" seien diese Beträge im Vergleich zu den Summen, die in den Ausbau der Wasserkraft flössen, kritisierte der Klubobmann der Tiroler Grünen, Gebi Mair. In den umstrittenen Ausbau des Kraftwerks Kaunertal zum Pumpspeicherkraftwerk würde der landeseigene Energieversorger Tiwag "ein Zwanzigtausendfaches" investieren. Dass Landeshauptmann Mattle der Tiwag keinen Auftrag zum Ausbau der Windkraft erteilte, verstand Mair nicht.

Energiereferent und LHStv. Josef Geisler (ÖVP) stellte sich den Fragen der Abgeordneten im Hohen Tiroler Landtag. Johann Groder/APA

Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer brachte in seinem Redebeitrag die Tiwag-Tochter Tinext ins Spiel, die mit dem Ziel gegründet wurde, den Ausbau erneuerbarer Energien im Land voranzutreiben. Sie wäre "das prädestinierte Unternehmen", um den Windkraftausbau voranzutreiben, fand Oberhofer. "Die Tinext hat momentan alle Hände voll zu tun, ihr Gasnetz zu entkarbonisieren", entgegnete Energiereferent Geisler, der sich den Fragen der Abgeordneten stellte. Es gehe nun erst einmal darum, "die Möglichkeiten zu eröffnen, damit privates und gesellschaftliches Kapital fließen kann".

Den Windkraftausbau nun der privaten Hand zu überlassen, bezeichnete Liste-Fritz-Parteivorsitzende Andrea Haselwanter-Schneider als "scheinheilig". Auch sie hätte sich einen Auftrag an Tiwag oder Tinext gewünscht. Auch ärgerte sie sich darüber, dass die aktuelle Potenzialstudie offenbar monatelang als "mit Steuergeld finanziertes Geheimwissen der ÖVP" in der Schublade lag. Die Ergebnisse lagen offenbar bereits im März vor.

Man könne sich jetzt mit dem Zustandekommen oder dem Zeitpunkt der Studie befassen, hakte der Abgeordnete Christian Kovacevic vom Koalitionspartner SPÖ ein. Besser wäre es, man besinne sich auf "das gemeinsame Ziel", nämlich das Erreichen der Energieautonomie bis 2050. Dass die neuen Erkenntnisse zeigen, dass durch Windkraft "wesentlich mehr Energie erzeugt werden kann als vor Jahren angenommen wurde", sei positiv.

Gipfelkreuz, Liftstütze und Windrad

Das größte Potenzial identifizierte die Studie in Lagen zwischen 1.000 und 2.300 Meter Seehöhe, insbesondere auf Bergkämmen. In den Tallagen erkannte sie kein Potenzial. 32 Prozent der Tiroler Skigebiete wurden als Windnutzungsfläche eingestuft, bis zu 23 Windräder könnten dort errichtet werden. Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer hatte bereits im vergangenen Jahr mit diesem Vorschlag aufgewartet und sah sich am Mittwoch bestätigt. Nun bräuchte es ein Pilotprojekt, das von Anfang bis Ende vom Land begleitet wird, um private Unternehmen zu motivieren, selbst Windkraftanlagen zu errichten, fand er.

Prädestiniert aufgrund bestehender Infrastruktur? Die Debatte um Windräder in Skigebieten rief die FPÖ auf den Plan. Sie witterte eine "Verschandelung unserer Berge". Rudi Wyhlidal/Nauderer Bergbahnen

Die Blauen blieben trotz neuer Erkenntnisse bei ihrem Nein zum Windkraftausbau. Der Transport von Windrädern in luftige Höhen sei aufwendig und koste "immens viel Geld", argumentierte FPÖ-Landtagsabgeordneter Daniel Marschik. Davon abgesehen hielt er die Installation von Windrädern für einen "enormen Eingriff ins lokale Ökosystem und die Naturlandschaft". Er könne sich nicht vorstellen, dass Einheimische und Gäste diese "Verschandelung unserer Berge" goutieren.

Photovoltaik und Windenergie gelten laut dem Weltklimarat IPCC übrigens als die zwei wichtigsten Technologien, um die Erderwärmung zu stoppen, die durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe verursacht wird. Wind und Photovoltaik ergänzen sich dabei, weil die beiden Technologien zu unterschiedlichen Zeiten Strom liefern. Nicht nur in Tirol, auch in Vorarlberg und Salzburg gibt es trotzdem bis dato keine großen Windräder. Das westlichste Windrad in Österreich steht am Plöckenpass in Kärnten.

Fokus auch auf Oligarchenimmobilien

Neos-Landessprecher Dominik Oberhofer findet, es werde hierzulande zu wenig getan, um EU-Sanktionen durchzusetzen und Oligarchenimmobilien zu kontrollieren. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Viel Wirbel gab es indes auch um die erste im Rahmen der Fragestunde an Landeshauptmann Mattle gerichtete Anfrage. Neos-Klubobmann Oberhofer nahm Bezug auf die Rotenberg-Files, eine umfassende Recherche zur Umgehung von Sanktionen durch Oligarchen in der EU, an der auch DER STANDARD beteiligt war. Oberhofer warf der Landesregierung vor, offensichtlich kein Interesse daran zu haben, zu verhindern, dass "Putins Handlanger ihr Vermögen in Tirol anlegen".

Er verwies auf die Recherchen, die unter anderem gezeigt hatten, dass der Putin-Vertraute Arkadi Rotenberg den Kauf eines Luxuschalets in Kitzbühel finanziert haben dürfte, das seither von Putins Tochter genutzt wurde. "Die Landesregierung macht Tirol zu einem Eldorado, nicht nur für Putins Freunde und ihr gestohlenes Vermögen, sondern für illegale Freizeitwohnsitze und Geldwäsche im Allgemeinen", schoss Oberhofer scharf.

Mattle wies jegliche Kritik von sich. Die Tiroler Strenge bei illegalen Freizeitwohnsitzen trage Früchte, das Land habe in seinem Einflussbereich konsequent russische Firmen von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen und Grundstücke, die im Eigentum von russischen Staatsbürgern stehen, dem Bund zur Überprüfung gemeldet. Das Thema Grunderwerb sei losgelöst von der Problematik rund um Freizeitwohnsitze zu sehen, unterstrich Mattle. Ferner sei man "relativ zahnlos", wenn es sich um Personen oder Unternehmen aus der EU handle.

Alexander Gamper, FPÖ-Landtagsabgeordneter, der in Kitzbühel auch dem Gemeinderat angehört, konnte die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen und prangerte eine "Sippenhaft" und "Vernaderung" seiner Heimatstadt an, die er so nicht hinnehmen könne. 630 Kontrollen, die in Kitzbühel durchgeführt wurden, seien "eine beachtliche Leistung". "Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat mit Regeln und Gesetzen, die für alle gelten und die wir Freiheitliche mit erhobener Fahne, Kreuzen auf den Bergspitzen und den Klängen der Hymne bis ins Letzte verteidigen werden", hielt Gamper fest. Dem pinken Ansuchen, eine Taskforce einzusetzen, die die EU-Sanktionenliste kontrollieren soll, wurde keine Dringlichkeit zuerkannt. (Maria Retter, 5.7.2023)