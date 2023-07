Wien wurde erst kürzlich wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Zur "liebenswertesten" Stadt wollen die Betreiber des Seniorencafés Vollpension Wien machen. Für ein grantiges Land mit einer grantigen Hauptstadt und noch grantigeren Bewohnern und Bewohnerinnen ein Vorhaben, das einer Revolution ähnelt. Aber probieren schadet ja nicht.

Also, wie will man Wien "liebenswerter" machen? Mit einem neuen Bezahlsystem. In der Vollpension-Dependance in der Johannesgasse 4A im ersten Bezirk bezahlt man nicht die eigene Rechnung oder das, was man konsumiert hat. Man selbst wurde bereits eingeladen, man begleicht die Rechnung des nächsten. Und dieser wiederum bezahlt das Konsumierte des nächsten Gastes und so weiter.

Das Modell nennt sich Gifting Forward, die Idee hat der indisch-amerikanische Unternehmer Nipun Mehta ins Leben gerufen, der bereits US-Präsident Barack Obama beraten hat. Das Bezahlsystem soll Großzügigkeit und ein Miteinander fördern. So sei das Eingeladenwerden und Einladen ein positiver zwischenmenschlicher Akt. Nächstenliebe könnte man dazu sagen, aber das klingt selbst für die Nostalgie-Advokaten der Vollpension dann doch etwas zu bochn.

Von null bis 100

In der Vollpension bezahlt man aber nicht eins zu eins das Konsumierte des nächsten Gastes (wie auch?), sondern lässt beim Bezahlen in einem Kuvert einen Betrag nach Wunsch da. Ähnlich dem Pay-as-you-wish-Konzept kann das jeder Wert sein. Dieser Betrag soll im Idealfall dann die Bestellung des Nächsten decken.

"Es gibt Kuverts, da ist nichts drinnen oder nur ein paar Münzen. Die haben dann halt ihren eigenen Kaffee bezahlt", sagt David Haller, Mitgründer der Vollpension. Durchschnittlich zahlen die Gäste 20 Euro, es gebe aber auch Ausreißer, da hätten die Leute 100 Euro gezahlt. "Ich hab schon Leute kassiert, die beinhart sagen, sie wollen dem anderen nix zahlen", erzählt Haller von den Erfahrungen aus den ersten beiden Wochen. Natürlich sind sich die Unternehmer bewusst, dass manche das System ausnutzen könnten. Aber das sei nur eine geringe Zahl.

Generell seien die Gäste dem neuen System gegenüber aufgeschlossen, sagt Oma Ingrid. Sie ist eine der Omas, die in der Vollpension Johannesgasse die Gäste bedienen und ihnen auch das Gifting-Forward-Modell erklären. "Viele sind begeistert, dass sie eingeladen wurden und dann wieder jemanden einladen können", sagt sie.

Großzügigkeit mit Verlust

Nur vom positiven Gedanken kann man aber wirtschaftlich nicht leben. Täglich fährt die Vollpension-Dependance mit dem Großzügigkeitsprinzip fünf bis zehn Prozent Verlust ein, erzählt Moriz Piffl-Percevic. Mit Abzug des inkludierten Trinkgelds für die Angestellten ist die Zahl wohl noch höher. Piffl-Percevic ist Gesellschafter der Vollpension und Initiator der Idee. "Für ein Sozialunternehmen wie unseres wäre es super, wenn wir zumindest auf null kommen." Dafür will man nach den ersten Testtagen am System schrauben. Zurzeit stehen keine Preise auf der Speisekarte – viele Gäste könnten schlecht einschätzen, was ein Frühstück oder ein Cappuccino kostet, schwanken die Preise in Wien doch zwischen drei und sechs Euro. Das möchte man ändern.

Ebenso versucht man bis zum Schluss der Testphase Ende Juli den gemeinschaftlichen Aspekt noch deutlicher hervorzuheben: Gäste hinterlassen zum Beispiel ein persönliches Dankschreiben an den nächsten. Damit soll die Hemmschwelle, mehr Geld dazulassen, durch einen psychologischen Kniff gesenkt werden.

Für das Sozialunternehmen "wäre es genial, mit diesem Modell ein wirtschaftlich tragfähiges Modell zu finden", sagt Piffl-Percevic. Ob Wien wirklich so "liebenswert" ist, wird sich also zeigen. (Kevin Recher, 8.7.2023)