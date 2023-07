Ob Ikea nun bekannter für seine Möbel ist oder für seinen günstigen Hotdog, ist schwer zu sagen. Es ist aber so, dass kaum ein Besuch beim schwedischen Möbelhersteller ohne Snack zwischendurch stattfindet. Nach dem Einkauf gehört das Würstel einfach dazu. Nicht umsonst verkauft Ikea pro Jahr zig Millionen Hotdogs weltweit.

Neben dem klassischen Hotdog mit Fleisch wurde bereits 2018 der vegetarische Veggie-Dog eingeführt. Dieser ist mit einem Würstchen aus Gemüse gefüllt und schmeckt dementsprechend nach Gemüselaiberl und nicht nach Fleischalternative. Um wirklich allen Ikea-Kundinnen und -Kunden einen Snack anbieten zu können, führt man noch im Juli eine komplett vegane Version des Hotdogs ein. Das hat Ikea am Dienstag bekanntgegeben. Der "Plant Hotdog", so der Name, ist in Deutschland bereits erhältlich. Noch im Juli soll der Launch des Hotdogs mit Fleischersatzprodukt in Österreich stattfinden.

Eine vegane Würstelparty kann man demnächst bei Ikea abhalten. REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Mehr und mehr weg vom Fleisch

Laut Ikea setzt man beim Vegan-Würstel auf "Reisprotein, Zwiebeln, Apfelextrakt, Salz, Pfeffer und Raucharomen". Schmecken soll der fleischlose Hotdog wie das Original – sogar bis hin zur Knackigkeit. Um 1,50 Euro bietet Ikea Deutschland den veganen Snack an, der Preis für österreichische Filialen ist noch nicht bekannt.

Ikea setzt seit ein paar Jahren vermehrt auf vegetarische und vegane Alternativen zu seinen Speisen. Bis 2025 will das Unternehmen 50 Prozent des Sortiments auf pflanzliche Basis umstellen. Auch preislich pusht man das fleischlose Angebot: Schon seit einiger Zeit sind vegetarische und vegane Produkte in Österreich billiger als jene mit Fleisch. (rec, 6.7.2023)