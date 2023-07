Valery Tscheplanowa 2018 in Ulrich Rasches Inszenierung von "Die Perser". SF/Bernd Uhlig

Salzburg - In dem Schauspiel "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessing bei den diesjährigen Salzburger Festspielen gibt es eine Umbesetzung. Valery Tscheplanowa, die im Jahr 2019 die Buhlschaft im "Jedermann" an der Seite von Tobias Moretti gespielt hat, übernimmt die Partie des "Nathan" in Ulrich Rasches Neuinszenierung. Aus gesundheitlichen Gründen hat Judith Engel die Rolle zurückgelegt, wie die Salzburger Festspiele am Mittwoch in einer Aussendung informierten.

Die Premiere des Stückes findet bereits am 28. Juli auf der Perner-Insel in Hallein statt. Die Festspiele bedankten sich bei Tscheplanowa für die sehr kurzfristige Übernahme des "Nathan", weshalb die deutsche Schauspielerin an der Marathon-Lesung "Das andere Geschlecht" am 30. August allerdings nicht teilnehmen kann. Tscheplanowa, die bereits mehrfach für ihre Leistungen ausgezeichnet wurde, war auch 2018 in Aischylos' "Die Perser" in der Regie von Ulrich Rasche bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Die Inszenierung erhielt 2018 den Nestroy-Preis als beste Aufführung im deutschsprachigen Raum. (APA, 5.7.2023)