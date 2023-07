Ein Journalist prangert Missstände an und gerät ins Visier der Staatsanwaltschaft. Ein Berufskollege deklariert sich in einem Interview als "linksliberal" und wird dafür von einem Landespolitiker als "Gesinnungsjournalist" attackiert. Die rechte AfD greift den Begriff auf und bezeichnet eine andere Journalistin ebenso verächtlich. Rechte und rechtskonservative Plattformen werten Journalismus ab, indem sie von "Systemmedien" und "Mainstreammedien" sprechen. Die Glaubwürdigkeit von Journalismus zu untergraben ist inzwischen weltweit geübte Praktik, um unliebsame Stimmen zum Schweigen zu bringen. Ist der Stil nun endgültig in Österreich angekommen?

Der niederösterreichische ÖVP-Politiker Bernhard Ebner bezeichnete "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk als "Gesinnungsjournalisten". APA/HANS PUNZ

"Wir sind mittendrin", sagt dazu Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Presserats. Mit Ausdrücken wie "Mainstream-Medien" oder "Lügenpresse" würden bestimmte Politiker über soziale Kanäle versuchen, die Bevölkerung direkt zu erreichen und so kritischen und demokratiepolitisch wichtigen Journalismus zu diskreditieren.

Von Trump eins zu eins übernommen

Warzilek sieht in dieser Strategie ein globales Thema: "Donald Trump hat die Methode perfektioniert. Er ist auf Journalisten losgegangen und hat ihnen bei Pressekonferenzen das Wort entzogen. Viele andere haben das eins zu eins übernommen." Warzilek sieht darin den "Versuch, kritischen Journalismus zu zerstören".

Anwürfe wie diese nähmen "ganz offensichtlich zu", beobachtet Fritz Hausjell. Der Präsident von Reporter ohne Grenzen vermutet dahinter eine Absicht: "Wenn jetzt aus der ÖVP aus den hinteren Reihen auf Journalismus geschossen wird und vor allem aus den ersten Reihen niemand zur Ordnung ruft, dann muss man befürchten, dass es ein System ist." Und eine Strategie, die sich noch verstärken könnte, sagt Hausjell voraus: "Ich glaube, dass solche Aussagen auch dem Vorfeld zu den nächsten Wahlen geschuldet sind. Kritischer Journalismus muss sich wahrscheinlich darauf einstellen, Zielobjekt in der Wahlauseinandersetzung zu werden. Man wird versuchen ihnen die Schneid abzukaufen." Die Medienhäuser täten gut daran, sich eine gute Gegenstrategie einfallen zu lassen.

Gegenstrategie: Schwarzbuch

Hausjell schlägt eine Rubrik vor, in der die einzelnen Angriffe angeführt werden, "eine Art Watchdog, eine Liste, in der dokumentiert wird, wer wen wie und worüber attackiert hat". Bedingung für die Wirkkraft eines solchen Schwarzbuchs sei das Mitmachen vieler Medien: "Damit man auch einen gewissen Druck auf politische Kräfte erzeugt."

Dass sich "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk in einem Interview öffentlich als "linksliberal" bezeichnet hat, untergrabe dessen Glaubwürdigkeit keineswegs, sagt Hausjell. Ihm persönlich sei lieber, wenn Journalisten Stellung beziehen und zu ihrer Position stehen. "Nicht dramatisch" sieht das auch Alexander Warzilek. "Es ist möglich, dass man als Journalist eine gewisse Haltung einnimmt. Eine politische Haltung einzunehmen heißt nicht, dass man deshalb kein Journalist und nicht unabhängig sein kann." Wiewohl er es für wichtig hält, wenn Journalistinnen "möglichst unabhängig agieren und versuchen, Distanz zu politischen Parteien zu halten".

Die Causen Miklautz und Klenk sorgen für einen Aufschrei im Journalismus. Gegen den freien Investigativjournalisten Franz Miklautz wurde wegen seiner Recherchen rund um Gehälter und üppige Überstundenzahlungen im Klagenfurter Rathaus strafrechtlich ermittelt. Ihm wurde Beitrag zur Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen, sein Handy und sein Laptop waren sichergestellt worden. Nach Protesten in der Branche wurden die Ermittlungen eingestellt.

"Zwangsläufig" ein "Gesinnungsjournalist"

In einer Presseaussendung vom Dienstag griff der niederösterreichische VP-Politiker und Mediensprecher Bernhard Ebner den Chefredakteur des "Falter", Florian Klenk, wegen dessen politischer Einstellung an. Klenk hatte in einem Interview mit der bürgerlich-liberalen "Presse" bekundet, sich als "linksliberal" einzuordnen. Er sei dadurch "zwangsläufig" ein "Gesinnungsjournalist", schloss Ebner. "Dr. Florian Klenk ist damit politischer Akteur und so zu behandeln – der 'Falter' kann nicht mehr mit Qualitätsjournalismus in Verbindung gebracht werden."

Die Pressefreiheitorganisation "Reporter ohne Grenzen Österreich" kritisiert diese Entwicklung. Sie werde sie "keineswegs hinnehmen und erklärt sich mit Florian Klenk, dem ,Falter' und den vielen anderen Medien solidarisch, die immer öfter von Diffamierung und Einschüchterung betroffen sind." Pressefreiheit sei ein "grundlegendes demokratisches Prinzip und ein unverzichtbarer Bestandteil einer freien Gesellschaft. Der Schutz und die Unterstützung von kritischen Medien und Journalistinnen und Journalisten ist daher von größter Bedeutung."

"Reporter ohne Grenzen Österreich" fordert in der Aussendung "die politischen Verantwortlichen auf, die Pressefreiheit zu respektieren und den Raum für unabhängige Berichterstattung und Meinungsbildung zu gewährleisten. Wir haben ein wachsames Auge auf die Medienlandschaft und die Medienpolitik." Jeder Vorfall werde dokumentiert und schlage sich in den jährlichen Pressefreiheitsindex von RSF nieder. (Doris Priesching, 5.7.2023)