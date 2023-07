Österreich ist gar kein "nützlicher Idiot" – soeben haben wir die Benutzung eines Chalets in Kitzbühel untersagt

Der Economist, ein auch international verbreitetes Magazin, hat sich mit den "nützlichen Idioten Putins" (Titel des Artikels) beschäftigt und dabei ungerechterweise Österreich gleich nach Viktor Orbáns Ungarn genannt: "Nebenan hat Österreich auf stillere Weise, aber ebenso profitabel, den Kampf (um die Ukraine, Anm.) großteils ausgesessen, indem es seine Nichtmitgliedschaft bei der Nato und seine selbsterklärte Rolle als Brücke zwischen Ost und West anführte – wobei es der Ukraine wenig Hilfe anbot, während sein Handel mit Russland anstieg."

Gleich nach Ungarn? Österreichs seltsames Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. AP/Alexander Kazakov

Das ist so gemein! Erst kürzlich hat Österreich dem Putin einen vernichtenden Schlag versetzt, indem es die Benutzung einer Zehn-Millionen-Villa in Kitzbühel untersagte, in der sich Putins Tochter öfters aufgehalten haben soll! Wie Recherchen u. a. des STANDARD ergaben, wurde das Chalet über zig Schachtelfirmen von Putins Oligarchen-Kumpel Arkadi Rotenberg gekauft. Eine Putin-Tochter soll dort mit Familie öfter Urlaub gemacht haben.

Aber da haben sie nicht mit der Tiroler Raumordnung gerechnet, wonach reine Freizeitwohnsitze weitgehend eingeschränkt werden. Die Baupolizei verfügte das Benutzungsverbot, und das Tiroler Landesverwaltungsgericht lehnte eine Beschwerde der zypriotischen Inhaberfirma ab. Der Ruf Österreichs als Säule der Anti-Putin-Front ist damit (trotz weiterlaufender Gasbezüge) wohl gesichert. (Hans Rauscher, 5.7.2023)