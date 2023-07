Ein Sommerspiel in prächtigem Rahmen: "Der Alpenkönig und der Menschenfeind". VOGUS

Der Hof des beinah 500 Jahre alten Schloss Kobersdorf verwandelt sich seit 1979 sommers in eine Theaterbühne. Man hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die alten Gemäuer zu revitalisieren und einen Ort der kulturellen Begegnung zu schaffen – mit Erfolg. Reges Treiben herrscht auf der Tribüne, bis der Schauspieler Wolfgang Böck zur Ruhe mahnt. 2004 hat er die Intendanz der Schlossspiele übernommen und steht in diesem Jahr wieder selbst auf der Bühne. Es ist das 20-jährige Jubiläum, doch erst seine 19. Produktion, im Pandemiejahr 2020 wurde notgedrungen auf ein Musikstück ausgewichen.

Böck entschuldigt sich für sein grimmiges Gesicht auf dem Plakat, tatsächlich ist das nicht dem verpatzten Jubiläum, sondern der Rolle geschuldet: In Der Alpenkönig und der Menschenfeind von Ferdinand Raimund verkörpert er Herrn von Rappelkopf, einen reichen Gutsbesitzer, der mit der Menschheit – gelinde gesagt – im Clinch liegt. Der wahnverfolgte Patriarch sieht in jedem seinen Feind, sogar seine Frau Sophie (Seraphine Rastl) und seine Tochter Malchen (Johanna Bertl) sind gegen wüste Beschimpfungen nicht gefeit. Als dann noch der verhasste Schwiegersohn in spe (Christoph-Lukas Hagenauer) auftaucht und Diener Habakuk (Alexander Jagsch) mit dem Gartenmesser fuchtelt, nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. In einer einsamen Hütte erscheint ihm der sagenumwobene Alpenkönig (Gerhard Kasal), der ihm durch Zauberei den Menschenhass austreiben und zur Selbsterkenntnis verhelfen will.

Das Ensemble spielt beherzt die stereotypen Figuren aus dem Rollenfach, Böck lässt in seinem Rappelkopf den herrlich komischen Wiener Grantscherm aufleben. Ein leichtes Sommerspiel in einer bezaubernden Umgebung. (scc, 5.7.2023)