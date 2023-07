Chongqing/Lahore - Sowohl in China als auch in Pakistan haben langanhaltende Regenfälle zu Überflutungen geführt. In China verloren dabei mindestens 15 Menschen ihr Leben, in Pakistan wurden sechs Todesopfer vermeldet. Vier weitere Menschen wurden in der betroffenen Region um die chinesische Millionenmetropole Chongqing noch vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Berufung auf das städtische Notfallmanagementbüro.

Überschwemmungen haben in der Region um Chongqing Tausende Menschen zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen, Brücken wurden zerstört, Häuser und Autos weggespült. Chinas Präsident Xi Jinping rief Behörden und Ministerien auf, ihre Wetterwarnungen und die Koordination ihrer Hilfen zu verbessern. Die Sicherheit von Menschen und Gütern habe oberste Priorität.

In der Kleinstadt Baolong im BezirkChongqing bricht ein Wohnhaus unter den Fluten zusammen wie eine Aufnahme aus Sozialen Medien zeigt. via REUTERS/SOCIAL MEDIA

In China hatten bereits in den vergangenen Wochen schwere Regenfälle verheerende Überschwemmungen und Schlammlawinen ausgelöst, bei denen auch Menschen starben. Zudem gab es in vielen Teilen des Landes Hagelschauer und ungewöhnlich hohe Temperaturen.

In der Region Innere Mongolei und den Provinzen Liaoning, Jilin und Heilongjiang wurden für Mittwoch erneut schwere Regenfälle erwartet. Die Behörden leiteten nach Angaben des Senders CCTV Notmaßnahmen gegen Hochwasser ein.

Sechs Tote bei Monsunregen in Pakistan

Auch in Pakistan sind nach heftigem Regen mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Punjab wurden sechs Tote gezählt, wie deren Oberster Minister Mohsin Naqvi am Mittwoch vor Reportern sagte. Besonders betroffen vom Monsunregen war die Millionenstadt Lahore im Osten, in der Straßen unter Wasser gesetzt wurden. Einwohner wurden Opfer niederstürzender Stromleitungen, einstürzender Häuser oder ertranken in den Fluten.

Im Sommer 2022 standen etwa zwei Drittel von Pakistan unter Wasser, rund 1.700 Menschen starben. AP/K.M. Chaudary

Unterdessen warnte die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) vor den gravierenden Folgen. Millionen Menschen seien in Gefahr, ihre Häuser weggespült zu sehen, warnte die Organisation. Kinder seien am stärksten gefährdet. "Sie sind anfällig dafür, an Unterernährung aufgrund von Nahrungsmittelknappheit zu leiden, die mit einer erneuten Flutkatastrophe einhergehen könnte", zitierte die Organisation ihre Landesdirektorin Shabnam Baloch.

Weniger Niederschlag als im Rekord-Vorjahr prognostiziert

Im Sommer 2022 litt Pakistan unter Rekordfluten, die zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser setzten und nach offiziellen Angaben mehr als 1.700 Menschen das Leben kosteten. Auf die Fluten folgte eine humanitäre Krise. Einem Bericht der Weltbank zufolge waren rund 33 Millionen Menschen in dem südasiatischen Land betroffen. Angesichts der Monsunzeit stellt sich Pakistan auf neue Fluten ein. Dieses Jahr geht der pakistanische Wetterdienst jedoch von weniger Regen aus als im Vorjahr.

In den betroffenen Regionen kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu schweren Überschwemmungen, die zahlreiche Opfer und hohe ökonomische Schäden zur Folge haben. Wissenschaftler vermuten schon länger, dass dies eine Folge der globalen Erderwärmung sei. (APA, red, 5.7.2023)