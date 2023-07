Walt Nauta, der im Auftrag des Ex-Präsidenten Geheimdokumente vor dem FBI versteckt haben soll, muss sich in Florida vor Gericht verantworten. Damit, dass er Trump belastet, wird nicht gerechnet

Washington – Auch viele Insider staunten nicht schlecht, als sein Name kürzlichen in den Nachrichten auftauchte. Denn Walt Nauta war bisher einem eher kleinen Kreis im politischen Washington bekannt. Dennoch könnte ein Donnerstag beginnendes Verfahren gegen den Gehilfen von Donald Trump beträchtliche Auswirkungen auf jenen Prozess haben, der womöglich über Wohl und Weh der Präsidentschaftkandidatur seines Mentors entscheidet.

Walt Nauta, links, ist als Gehilfe Donald Trumps nun dessen Mitangeklagter. AP/Alex Brandon

Nauta ist in der Causa Mitangeklagter, in der vor allem der Ex-Präsident im Zentrum steht. Ihm wird vorgeworfen, auf Geheiß seines Chefs Kisten mit Geheimdokumenten im Trump'schen Anwesen Mar-a-Lago verschoben zu haben – mit dem Ziel, diese sowohl vor Trumps eigenem Anwaltsteam als auch vor dem FBI zu verbergen, vor dessen Razzia im vergangenen Sommer Trump offenbar gewarnt worden war. Auch soll er später bei einer Einvernahme diesbezüglich gelogen haben. Der 40-Jährige selbst bestritt die Vorwürfe vor Beginn des Verfahrens, fährt ansonsten vor Gericht aber bisher eine eher eigenwillige Strategie. Eine, die seinem Mentor nützen könnte.

Nur theoretisch Belastungszeuge

Dabei hätte der im Guam geborene Karrieresoldat, der Trump im Weißen Haus als Gehilfe zugeteilt wurde und 2021 im Gefolge des Ex-Präsidenten blieb, beträchtliche Macht im laufenden Verfahren. Sollte die Sachlage nämlich so sein, wie die Anklage behauptet, wäre Nauta ein äußerst brauchbarer Belastungszeuge. Immerhin soll Trump ihn angeleitet haben, genau jene besonders geheimen Dokumente vor den Bundesbehörden zu verstecken, die im Zentrum der laufenden Arbeit auch von Sonderermittler Jack Smith stehen. Allerdings gehen Vertraute Nautas nicht davon aus, dass er sich dafür entscheiden wird. Er stehe Trump auch politisch äußerst nahe, heißt es.

Und auch Nautas bisheriges Handeln in der Causa lässt nicht vermuten, dass er sich gegen Trump wendet. Bisher hilft er nämlich vor allem seinem Chef dabei, das Verfahren zu verzögern. Trumps großes Ziel ist es ja, einen Prozess in der Dokumentencausa auf die Zeit nach der Präsidentschaftswahl 2024 zu verschieben, um damit im Wahlkampf gegen Amtsinhaber Joe Biden nicht belastet zu sein. Auch er selbst hätte dafür einige rechtliche Möglichkeiten – vor allem, so lange die von ihm selbst während seiner Präsidentschaft nominierte sehr konservative Richterin Aileen Cannon für Prozess und Terminsetzungen zuständig ist.

Spiel mit der Zeit

Vorerst aber ist es das Verhalten Nautas, das für Verzögerungen sorgt: Laut den Gesetzen des Bundesstaates Florida nämlich muss ein Angeklagter bei der offiziellen Anklage vor Gericht auch von einem Anwalt oder einer Anwältin vertreten werden, der oder die im jeweiligen Gerichtsbezirk von Florida zugelassen ist. Nauta verfügt nicht über eine entsprechende Vertretung – wohl auch, weil es insgesamt schwierig ist, in einer politisch derart belasteten Causa Anwälte zu finden. Aber womöglich auch deshalb, weil es mangels solcher Anwälte bisher schon zweimal zu einer Verschiebung der Anhörung kam. Damit einher geht auch eine sehr wahrscheinliche Verschiebung des tatsächlichen Prozesses. Dessen einst für August festgelegter Starttermin schien zwar ohnehin nie realistisch, und auch Sonderermittler Smith hat mittlerweile um einen Termin im Dezember angesucht.

Daran ändern könnte vor allem die Richterin etwas, etwa, indem sie dem anwaltslosen Nauta einen öffentlichen Pflichtverteidiger an die Seite stellt. Aileen Cannon hat bisher aber keine derartige Absicht erkennen lassen. (red, 5.7.2023)