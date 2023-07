Auf Court 18 des Rasen-Tennisturniers kam es zu einer Protestaktion von Just Stop Oil

Das Puzzle hat tausend Teile und zeigt den Center Court von Wimbledon. AP/Alastair Grant

Klimademonstranten haben beim Tennisturnier in Wimbledon für eine Spielverzögerung gesorgt. Protestierende der Gruppe Just Stop Oil stürmten den Court 18 beim Match zwischen Grigor Dimitrov und Sho Shimabukuro und streuten ein Puzzle sowie orangefarbenes Konfetti auf den Rasen.

In einer Erklärung teilte die Aktivistengruppe mit: "Wir können es nicht der nächsten Generation überlassen, die Scherben aufzusammeln." Zwei Personen liefen auf den Platz, nachdem der Spieltag am Mittwoch mehrmals aufgrund von Regen unterbrochen worden war.

Ballkinder und Freiwillige von Wimbledon sammelten die Stücke ein. AP/Alastair Grant

Deborah Wilde, eine 68-jährige Lehrerin aus London, gehörte zu den Demonstranten, die um 14.10 Uhr Ortszeit auf den Platz liefen. "Ich bin eine ganz normale Großmutter, die sich gegen die Politik der Regierung wehrt, die uns neue Öl- und Gaslizenzen zuteilen will", wird sie zitiert. "Unter normalen Umständen wäre diese Art der Störung völlig inakzeptabel, aber dies sind keine normalen Umstände. Wir hatten gerade den heißesten Juni aller Zeiten, der den bisherigen Rekord um fast ein ganzes Grad übertraf." Sie kritisierte die Erteilung von mehr als 100 neuen Lizenzen für die Förderung fossiler Brennstoffe. "Vergessen Sie Erdbeeren und Schlagobers, Wissenschafter warnen vor drohender Nahrungsmittelknappheit, Massenflucht und Krieg", sagte Wilde.

Ein Demonstrant von Just Stop Oil nahm auf Court 18 Platz. AP/Alastair Grant

Beim zweiten Demonstranten, der den Platz betrat, handelte es sich um den 66 Jahre alten Simon Milner-Edwards, ein pensionierter Musiker aus Manchester. "Ich bin für meine Enkelkinder hier und für alle anderen auch", wird er zitiert. "Ich bin nicht bereit, zuzulassen, dass unsere Politiker alles kaputtmachen und die nächste Generation die Scherben aufsammeln muss. Das Letzte, was ich will, ist, den Leuten die Freude an Wimbledon zu verderben, aber im Moment geht es auf dem Centre Court um Menschlichkeit gegen Öl und Gas – und der Schiedsrichter liegt bei jeder Entscheidung falsch." (luza, 5.7.2023)