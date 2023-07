Im Jahr 1883 dampfte zum ersten Mal der Orient-Express von Paris nach Konstantinopel. Im Wilden Westen der USA veranstaltete Buffalo Bill seine Indianer-Shows. Auf der Wiener Ringstraße wurde das Parlamentsgebäude eingeweiht.

In diesem Jahr starb in London ein Philosoph und Ökonom, der bis heute für Kontroversen sorgt. Ende Juni hat die Wiener ÖVP gefordert, Subventionsnehmern nur dann Steuergeld zu geben, wenn sie sich zuvor vom Gedankengut des Karl Marx distanzieren. Dass sich der neue SPÖ-Chef Andreas Babler als Marxist deklarierte, brachte ihm derart Empörung ein, dass er sich distanzieren musste. FPÖ-Chef Herbert Kickl erklärte kürzlich, er werde "dem Marxismus die Stirn bieten" (wobei er Marx mit Friedrich Nietzsche verwechselte). Von der Kindererziehung bis zur Verkehrspolitik: Alles angeblich Schlechte bringen derzeit ÖVP und FPÖ gern mit Marx’ Lehren in Verbindung.

Eines der berühmtesten Porträts von Karl Marx: Karl Marx beschäftigt und bewegt nach wie vor die Massen mit seinen Ansätzen – vor allem, weil er Ökonomie, Soziologie und Politik in einer Theorie verpackt und nicht separat betrachtet. Album / Fine Art Images

Von der Qualität vieler Wortmeldungen in Politik und sozialen Medien soll hier nicht die Rede sein. Aber fest steht: Marx sorgt derzeit für so viel Wirbel wie kaum eine andere historische Persönlichkeit. Was haben wir nur mit diesem Denker, der einst im fernen 1883 starb?

Eine große Theorie statt Stückwerk

Marx – und darin liegt schon ein Stück der Antwort – liefert etwas, das moderne Ökonomen und Politologen nicht bieten können. Er betrachtete wissenschaftliche Disziplinen nicht isoliert, sondern verpackte sie in eine große, einigermaßen konsistente Theorie. Ökonomie, Soziologie, Politik – das ist alles Ausdruck einer einzigen Sache, des Klassenkampfes, der die Gesellschaft durchzieht. Wenn heute Menschen etwa ihre Jobs verlieren, mögen dies Ökonomen mit einem Strukturwandel auf Märkten erklären und Politologen mit verfehlten Fördermaßnahmen. Der Marxismus hingegen bietet eine umfassende politökonomische Großtheorie.

Aber was besagt sie? Eine geraffte Kurzfassung muss zunächst damit beginnen, wie Marx den Wert einer Ware oder Dienstleistung definiert. Dieser Wert ist ihm zufolge nicht etwas, das entsteht, weil Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Stattdessen existiert Wert absolut; er resultiert aus dem Ausmaß menschlicher Arbeitskraft, die in die Produktion eines Guts hineinfließen. Das ist die sogenannte "Arbeitswertlehre", die modernen Ökonomen längst als überholt gilt.

Nun pressen Kapitalisten aus Arbeitern immer etwas mehr Wert heraus als diesen absoluten Arbeitswert, so Marx. Sie generieren Mehrwert – Profit. Dieses Auspressen im Klassenkampf bestimmt den Weltenlauf wie nichts sonst. Die Politik? Lediglich "ein Ausschuss, der die Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet", schrieb Marx.

Ein System, zum Scheitern verdammt

Ausbeutung auf ewig also? War’s das? Nein. Denn laut Marx ist das System mit geradezu naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeit zum Scheitern verdammt. Die Profite der Bourgeoisie, wie er sie nannte, fallen nämlich mit der Zeit. Warum?

Um im Konkurrenzkampf zu bestehen, müssen Unternehmen produktiver werden – also Maschinen erledigen lassen, was zuvor von menschlicher Arbeitskraft getan wurde. Dadurch allerdings sinkt der Wert der Produkte. Denn dieser ergibt sich ja laut Arbeitswertlehre aus dem Ausmaß menschlicher Arbeitskraft, das in die Waren geflossen ist. Dieses Ausmaß wird naturgemäß geringer, wenn der Anteil der Maschinenkraft wächst.

Auch beim Karl-Marx-Hof in Wien-Döbling solle eine Umbenennung erwogen werden, fordert die Wiener ÖVP. HERBERT NEUBAUER / APA / picture

Der Kampf der Bourgeoisie um schrumpfende Profite wird deshalb immer härter, glaubte Marx. Öfter und öfter kommt es zu Wirtschaftskrisen – sie resultieren etwa daraus, dass vermehrt Spekulationsgeschäfte betrieben werden, weil andere Wirtschaftsbereiche kaum noch Gewinne abwerfen. Gleichzeitig verelendet die Arbeiterklasse zunehmend. Letzten Endes wird sie die Kapitalisten stürzen. Danach entwickelt sich die Gesellschaft hin zum Kommunismus. Der Klassenkampf ist vorbei. Ein paradiesisches Ende der Geschichte ist erreicht.

Marx lag falsch – über weite Strecken

Was ist vom all dem zu halten? Marx lag über weite Strecken falsch, so viel lässt sich heute mit Sicherheit sagen. Die strenge Gesetzmäßigkeit, mit der er die Zukunft des Wirtschaftssystems voraussagte, hält dem Realitätscheck schlicht nicht stand. Um nur ein Beispiel zu nennen: Es stimmt nicht, dass etwa die unteren Klassen geradezu linear mit Fortschreiten des Kapitalismus verarmen. In Wahrheit brachte er vielen historisch ungekannten Wohlstand. Davon abgesehen gibt es für die breite Masse bessere und schlechtere Phasen, abhängig etwa von Konjunktur, politischem System, staatlichen Sicherheitsnetzen.

Wenn allerdings Marx definitiv nicht recht hatte – warum beschäftigen wir uns heute derart intensiv mit ihm? Zwar lag er im Großen falsch, im Kleinen jedoch haben seine Beobachtungen viel Richtiges. Das beginnt damit, dass Marx wie kaum ein zweiter die erstaunliche Dynamik und Mobilisierungskraft des Kapitalismus erkannte und beschrieb – eine Kraft, die zwar für viel Wertschöpfung sorgt, andererseits aber mit sozialen Konflikten einhergeht. "Die Bourgeoisie hat massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen", schreibt er – an solchen Stellen klingt er wie der überzeugteste Befürworter des Systems, das er sonst bekämpft. "Welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten."

Marxistisch interpretierte Krisen

Auch die Tendenz des Kapitals, sich andere, mitunter fragwürdige Profitquellen zu suchen, falls es in angestammten einmal schwierig wird, hat Marx verstanden – und dass derartige Ausweichmanöver zu politischen und sozialen Verwerfungen führen können. Um das zu sehen, muss man nur auf die Krisen der Gegenwart blicken. Sie resultierten oft daraus, dass Geld in unproduktive Bereiche fließt – bis der betroffene Wirtschaftsbereich überhitzt und kollabiert. So geschehen etwa bei Immobilien vor der Immobilienkrise ab 2007, bei windigen Kreditkonstrukten vor der globalen Finanzkrise, bei überschätzten Staatsanleihen vor der Eurokrise ab 2010.

Viele kapitalistische Phänomene verstand Marx also richtig; nur der streng lineare Ablauf, den er hinter all dem ortet, erwies sich als falsch. Folgt auf jede Krise zwangsläufig eine größere? Strebt alles letztlich zum Kollaps des Systems? Es ist längst nicht so monokausal, wie Marx es sich ausgemalt hat.

Marx war ein guter Analytiker des Kapitalismus, hat es der Philosoph Konrad Paul Liessmann einmal in einer Vorlesung zusammengefasst – aber ein schlechter Prognostiker. Jedenfalls wird er uns noch lange beschäftigen. (Joseph Gepp, 6.7.2023)