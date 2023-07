Die Urlaubsrochaden im Unternehmen sind auf Hochtouren gekommen. Schön für alle, die jetzt Sommerpause machen. Oft bitter für jene, die da sind und nicht nur die Personalnot kompensieren, sondern jetzt auch noch die Urlaubskollegen vertreten.

Fröhlich im Büro

Großzügigkeit bringt´s! Etwa, dass es etwas zum Lachen gibt Getty Images

"Dann bleibt’s halt kurz liegen. Dann geht’s halt langsamer." Eine solche entspannte Haltung haben nicht alle Vorgesetzten, nicht alle Kunden. In vielen Bereichen ist es auch nur bedingt möglich, den Hochofen der Produktion oder der Dienstleistung kühler laufen zu lassen. Also heißt es für die Arbeitenden oft: doppelt schnell rennen.

Das stresst und macht fehleranfällig. Auch grantig. Bei allem Streben nach der idealen Welt ist das nicht zu vermeiden.

Das ist die Tugend Nummer 1

Deswegen ist jetzt von allen Seiten eine Tugend gefragt: Großzügigkeit. Bitte jetzt nicht extra hupen, wenn der Müllwagen eine halbe Minute länger steht, um seine Last aufzunehmen. Bitte jetzt nicht im Gasthaus den einen Wassertropfen am Besteck suchen und empört reklamieren. Jetzt nicht nach der längeren Warteschleife die Person im Callcenter anschnauzen oder Tamtam machen, dass in der Sekunde noch eine Kassa im Supermarkt aufsperrt. Und jetzt einmal nicht, liebe Vorgesetzte, auf jeden fehlenden Beistrich in der Mail die Nase der Untergebenen mit einer extra Portion Zurechtweisung drücken. Es ist Sommer. Wir alle werden im Herbst sowieso wieder eine weitere Portion Resilienz benötigen. (Karin Bauer, 7.7.2023)