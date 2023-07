WISSEN: Folgen in Österreich wären eher gering

Fast ein Jahr geht sie bereits um – nun wird sie von Warnungen beider Seiten wieder angeheizt: die Angst, dass ein Angriff auf das AKW Saporischschja in der Südukraine auch hierzulande schlimme Folgen hätte.

Fachleute aber geben sich deutlich weniger beunruhigt. Zum einen verfügt das AKW, anders etwa als jenes in Tschernobyl beim GAU 1986, über eine feste Schutzhülle um die Reaktorengebäude. Es ist unsicher, ob diese bei einem Angriff oder einer Sprengung überhaupt nachgeben würde. Dazu kommen Sicherheitsbehälter aus dickem Stahl um die Reaktoren, die diese schützen. Auch ein Ausfall der Kühlung hätte keine unabwendbaren Folgen: Das AKW ist seit Monaten außer Betrieb, die Brennstäbe nicht so heiß, dass gleich Gefahren entstehen.

Zudem unterscheiden sie sich in ihrer Bauart von jenen in Tschernobyl: Dort war Graphit als Moderator eingesetzt worden – als jenes Material, mit dem die Kettenreaktion gesteuert werden kann. Beim Super-GAU 1986 gerieten Graphitstäbe in Brand und sorgten so über Tage dafür, dass große Mengen radioaktiven Materials in die Atmosphäre geschleudert wurden, von wo aus sie sich überregional verteilten. In Saporischschja ist das nicht möglich, es wird Leichtwasser als Moderator eingesetzt. Radioaktives Material würde sich also auch bei einer Explosion oder einer Kernschmelze vor allem in der unmittelbaren Umgebung des AKWs verteilen, die Strahlenbelastung würde "nur" regional steigen.

Keinesfalls sollte man in Österreich Kalium-Jodid-Ta­bletten in Eigenregie ein­nehmen. Sie bieten nur in manchen Situationen Schutz. Grundlos eingenommen, können sie aber schaden – vor allem älteren Menschen und jenen mit Schilddrüsenüberfunktion. (red)