Felix Gall während der fünften Etappe der Tour de France. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Laruns – Der neue "Bergkönig" Felix Gall hat sich auf der ersten Pyrenäen-Etappe der diesjährigen Tour de France in Szene gesetzt. Der Osttiroler sicherte sich am Mittwoch auf der fünften Etappe die Führung in der Bergwertung und darf somit das gepunktete Trikot überziehen. Der 25-Jährige aus dem AG2R-Team klassierte sich nach 163 Kilometern von Pau nach Laruns als Etappen-Dritter.

Der australische Tagessieger Jai Hindley (Bora) übernahm das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Von den Tour-Favoriten überzeugte Vorjahressieger Jonas Vingegaard als Fünfter. Sein wohl härtester Konkurrent Tadej Pogacar überquerte die Ziellinie mit über einer Minute Rückstand auf den Dänen. (APA, 5.7.2023)