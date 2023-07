Wien – Aufgrund der großen Nachfrage nach Tickets für die beiden Shows von Taylor Swift am 9. und 10. August 2024 in Wien ist am Mittwoch ein weiterer Zusatztermin bestätigt worden. Der US-Superstar tritt demnach auch am 8. August im Ernst-Happel-Stadion auf. Der Kartenvorverkauf startet am 11. Juli, die Kundschaft des Online-Kartenbüros Oeticket wurde bereits informiert, ob sie zum Vorverkauf zugelassen wurde oder auf der Warteliste gelandet ist.

Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards in Los Angeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Swift kommt im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour nach Österreich. Diese startet im August 2023 in Mexiko, ab Mai 2024 gibt die Sängerin Konzerte in Europa. (APA, red, 5.7.2023)