Jetzt wird auch in der Steiermark der Parteivorsitzende per Mitgliederwahl bestellt. Mit Sicherheitsnetz. Das Modell bleibt parteiintern umstritten

Der Steirer Anton Lang will direkt zum Parteichef gewählt werden. APA/ROLAND SCHLAGER

Da muss er jetzt durch, der steirische SPÖ-Chef Anton Lang. Vor drei Jahren, 2020, noch weit vor dem Super-GAU der heurigen Mitgliederbefragung, hatte die steirische SPÖ beschlossen, den Vorsitzenden der Landespartei direkt von ihren Mitgliedern wählen zu lassen.

Einmal versprochen und paktiert, wird nun also eine Direktwahl durch die Parteibasis vorbereitet. Wobei: Aus jetziger Sicht wird es nicht so schlimm werden für den 64 Jahre alten Amtsinhaber Lang, den bisher einzigen Kandidaten. Dass sich à la Andreas Babler ein Konkurrent oder eine Konkurrentin auf die Bühne wagt, ist eher unwahrscheinlich. Zu hoch sind die Hürden.

Hohe Hürden

Fünf Prozent der wahlberechtigten Parteimitglieder, also rund 900, müssten für eine Kandidatur eine Unterstützungserklärung abgeben. Noch dazu aus drei unterschiedlichen Regionen. In den vergangenen Jahren hat sich jedenfalls niemand für eine Gegenkandidatur empfohlen oder in Stellung gebracht. In der steirischen SPÖ herrscht seit Jahren weitgehend Ruhe.

Lang hat sich – unterstützt von den Bürgermeistern – als roter Juniorpartner neben Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) gut eingelebt. Zwischen beide passe, betonen Drexler und Lang immer wieder, "kein Löschblatt".

Der Chef der Sozialdemokraten, Andreas Babler, plant Direktwahlen für die Bundes-SPÖ. APA/TOBIAS STEINMAURER

Direktwahl umstritten

Im Herbst werden nun im Vorfeld der Direktwahl neun Regionalveranstaltungen organisiert, auf denen sich Lang und mögliche andere Kandidaten zur Diskussion stellen. Von Oktober bis Mitte Dezember läuft die Wahl, die ausschließlich online abgewickelt wird. Wer keinen Onlinezugang besitzt, kann in den jeweiligen Parteibüros vor Ort seine Stimme abgeben, sie wird dort online eingegeben. Am 16. Dezember ist Wahlschluss. Das Ergebnis werde im Jänner 2024, etwa ein Dreivierteljahr vor der Landtagswahl im Herbst, auf dem Landesparteitag in Kapfenberg vorgestellt, sagte Lang am Mittwoch bei der Vorstellung des Wahlprozederes.

Lang dürfte damit der nächste rote Landeschef sein, der von der Basis gewählt wurde. Im vergangenen Herbst stimmten mehr als 11.000 der oberösterreichischen Genossinnen und Genossen über ihren neuen Chef ab, beim Landesparteitag wurde Michael Lindner mit 95,9 Prozent bestätigt.

Zweifel aus Kärnten

In Kärnten hingegen hat Peter Kaiser im Hinblick auf die Direktwahl durch die Basis noch so seine Zweifel. "Jede Statutenänderung muss man sehr behutsam diskutieren und dann entscheiden", sagt Kaiser. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig steht auf der Bremse: Die SPÖ sei eine demokratisch strukturierte Partei auf allen Ebenen. "Die Mitwirkungsmöglichkeiten sind intensiver, wenn man nicht einer Person durch eine Direktwahl sehr viel Macht in die Hand gibt", sagt Ludwig.

Babler bleibt dabei, dass die Mitglieder künftig mehr Mitsprache erhalten sollen. Sie sollen den Vorsitz wählen und über etwaige Koalitionsabkommen abstimmen können. Babler braucht dafür aber erst die Delegierten hinter sich – sie müssen der Statutenänderung zustimmen.

Babler hat aber auch mit anderen Vorschlägen keine Jubelschreie in der SPÖ ausgelöst. Tempo 100, Cannabislegalisierung: Da stellt es einigen die Haare auf. Die lauteste Kritik kommt aus dem Burgenland von der SPÖ seines Ex-Kontrahenten in der Stichwahl, Hans Peter Doskozil.

Der Chef der oberösterreichischen Landes-SPÖ, Michael Lindner. APA/EVA MANHART

Kritik wegen Tempo 100

Aber auch in Oberösterreich sammeln sich Kritiker. Da wiederum kann Babler am Donnerstagabend einiges geraderücken – in der "Roten Nacht" des Bundes der Sozialdemokratischen Akademiker, die im Linzer Schloss über die Bühne geht. Neben der Landesparteispitze wird auch Babler die Veranstaltung besuchen. Sein Auftritt wird mit Spannung erwartet, da zuletzt aus dem Linzer Rathaus Gegenwind blies.

Bürgermeister und SPÖ-Stadtparteichef Klaus Luger ist zwar prinzipiell mit der Vorsitzkür durch die Basis einverstanden, nicht aber mit der Abstimmung über ein etwaiges Koalitionsabkommen: "Ein Koalitionspakt ist immer auch eine Abwägung und ein Kompromiss, der in erster Linie von denen verantwortet werden soll, die ihn ausverhandelt haben." Kritik übt Luger an Babler aber vor allem wegen dessen Aussagen zu Tempo 100 und seinem Verständnis für Klimaaktivisten. "Der neue Vorsitzende hat die Eigenart, seine persönliche Meinung zur Parteimeinung zu machen", sagte Luger in den OÖN. (Walter Müller, Markus Rohrhofer, 5.7.2023)