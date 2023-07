In Lorient nahm die Polizei am Freitagabend vier Menschen fest (Symbolbild). IMAGO/Blondet Eliot/ABACA

Paris – Die französische Marine prüft Berichte über Soldaten, die im westfranzösischen Lorient maskiert und in Zivil Randalierer angegriffen haben sollen. Die dort stationierte Einheit "Forfusco" habe eine Untersuchung eingeleitet, erklärte das Verteidigungsministerium in Paris am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Bis zur Vorlage der Ergebnisse lehnte es eine Stellungnahme ab.

Bilder der Lokalzeitung "Le Telegramme" vom Freitagabend zeigten Gruppen sogenannter Gegen-Randalierer, die maskiert und in Kapuzenpullovern auf Protestierende einschlagen. In einem Bericht vom Wochenende zitierte die Zeitung einen anonymen Polizisten mit den Worten, die Beamten hätten die "Gegen-Randalierer" eingreifen lassen, "weil sie uns geholfen haben". Später habe die Polizei festgestellt, dass diese "ein wenig zu hart" vorgingen.

Sorge um Ruf der Stadt

Die Zeitung "Ouest-France" veröffentlichte ein Interview, in dem ein 25-Jähriger berichtete, er sei Mitglied der Streitkräfte und würde mit rund 30 Kollegen die Polizei unterstützen. Der Staatsanwalt von Lorient, Stéphane Kellenberger, erklärte am Mittwochabend, ohne rechtliche Beschwerde oder "konkrete oder objektive Beweise" könnten keine Ermittlungen eingeleitet werden.

Der Bürgermeister der Stadt, Fabrice Loher, erklärte gegenüber AFP, er könne die Ereignisse nicht bestätigen. Allerdings habe er "Menschen in Masken" gesehen. "Wir dachten, das wären Randalierer", sagte er. Ihm sei es wichtig, was die Marineeinheit mitteile, fügte das Stadtoberhaupt hinzu. Dennoch sei er besorgt, welche Auswirkungen der Vorfall auf den Ruf seiner Stadt haben werde.

In der vergangenen Woche waren bei gewaltsamen Protesten in ganz Frankreich mehr als 3.500 Menschen festgenommen worden. Auslöser war der Tod des 17-jährigen Nahel, der bei einer Polizeikontrolle in einem Pariser Vorort erschossen worden war. In der Stadt Lorient nahm die Polizei am Freitagabend vier Menschen fest. (APA, red, 6.7.2023)