Am Unabhängigkeitstag der USA wurde The Sphere einem kurzen Test unterzogen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREG

Am Mittwoch häuften sich die Beiträge einer bunt leuchtenden Kugel auf Plattformen wie Twitter oder Facebook. Völlig überraschend wurde am US-Feiertag "The Sphere" einem längeren Test unterzogen, der die visuelle Macht des 2,3 Milliarden Projekts erstmals erahnen ließ. Das massive Bauprojekt in Las Vegas soll das erste 4D-Veranstaltungszentrum werden, bei dem man ohne VR-Brille Konzerte oder Kinofilme als 360-Grad-Erfahrung erfahren wird können.

Hitze, Wärme, Düfte

Ein Feuerwerk, ein riesiges Auge oder auch die eindrucksvolle Darstellung der Erde - was The Sphere in diesem ersten Test visuell zeigte, war allerdings nur der Anfang. 17.600 Sitzplätze bietet die neue Arena, die von der Madison Square Garden Corp. in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Mit einer Breite von 157 Metern und einer Höhe von 112 Metern bietet sie den Rahmen für 54.000 Quadratmeter LED-Leinwand. Die größte ihrer Art.

Genutzt soll das neue Veranstaltungszentrum vor allem für Konzerte werden. Das erste wird die Band U2 am 29. September abhalten. Die Bauherren James Dolan und David Dibble erklärten letztens im "Rolling Stone Magazine", dass The Sphere "ein VR-Erlebnis ohne die verdammte Brille" ermöglichen soll. Spezielle Kameras sollen in der Kugel Aufnahmen ermöglichen, die das Publikum visuell "einhüllen". Egal wohin man blickt, wird man optisch passende Bilder geliefert bekommen.

Ein Audiosystem mit 164.000 Lautsprechern soll es möglich machen, bestimmte Töne zu isolieren oder nur für einen Teil des Publikums hörbar zu sein. Das würde beispielsweise bei einer Kinovorstellung Sinn machen, wo man bestimmte Bereiche mit ausgewählten Sprachen bespielt. Außerdem bieten die Sitze die Möglichkeit Kälte, Wärme, Wind und Düfte an das Publikum weiterzugeben. Auch diese technischen Features lassen völlig neue Kinoerlebnisse zu, sofern der gezeigte Film diese Möglichkeiten mitdenkt.

Ausverkauft

Das erste Konzert von U2 im September ist bereits ausverkauft. Tickets wurden zu Preisen von bis zu 1.500 Dollar gehandelt. Für weitere Aufritte der Band im Oktober sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Andere Shows, etwa "Postcard from Earth" sind Tickets immerhin schon für 49 Dollar erhältlich. (red, 6.7.2023)