Nach dem Tod eines Patienten im Schlaflabor der Universitätsklinik Salzburg Mitte Juni hat die Staatsanwaltschaft nun eine erneute Obduktion angeordnet. Das berichtet der ORF Salzburg.

Todesfälle im Schlaflabor sind ungewöhnlich. Das Krankenhaus erstattete Selbstanzeige. APA/BARBARA GINDL

Der 50-jährige Patient war aufgrund einer Vorerkrankung und des damit hohen Gesundheitsrisikos in die Universitätsklinik für Lungenheilkunde in Salzburg überwiesen worden. Dort starb er in der Nacht auf den 22. Juni während der diagnostischen Abklärung im Schlaflabor.

Klinik erstattete Selbstanzeige

Ein Todesfall im Schlaflabor sei ungewöhnlich, heißt es laut ORF in einer Stellungnahme des Uniklinikums. Das Krankenhaus hatte Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet. "Wir werden auch intern alle Umstände erheben, die zu diesem Todesfall geführt haben, und unterstützen die Behörden voll bei der Aufklärung", betonte Paul Sungler, der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, im ORF.

Der Tote werde derzeit bereits zum zweiten Mal untersucht, nachdem er schon unmittelbar nach seinem Tod für eine Untersuchung auf die Pathologie überwiesen worden war. Das Obduktionsergebnis soll in einigen Wochen vorliegen.

In einem Schlaflabor werden Patientinnen und Patienten in der Nacht überwacht und untersucht. Dabei werden unter anderem Atmungsstörungen wie etwa Atemaussetzer analysiert. (mae, 6.7.2023)