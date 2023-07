Musikerin Christina Stürmer. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Christina Stürmer kehrt auf die Bühne zurück. Die Popsängerin gibt am 22. und 23. August zwei Konzerte im Wiener Volkstheater. Dabei entstehen Aufnahmen für "MTV Unplugged", sagte sie am Donnerstag im Ö3-"Wecker". Dafür wartet sie gemeinsam mit ihrer Band mit Akustikversionen ihrer bekanntesten Songs auf, die im Herbst auf einem Album erscheinen sollen. Auch ein Konzertfilm ist geplant. 2024 geht die Sängerin dann wieder auf Tournee.

Laut einer Aussendung ist Stürmer die erste Künstlerin im deutschsprachigen Raum, die eingeladen wurde, ein "MTV Unplugged"-Konzert zu spielen. Der Vorverkauf für die beiden Termine beginnt am Freitag. Welche Gäste sie neben ihrer Band noch begleiten werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden. Sie freue sich jedenfalls bereits sehr auf die Auftritte. "Ich hoffe, alle anderen finden das auch so crazy wie ich", meinte Stürmer in der Sendung. Die Aufzeichnung der Shows soll im November in ORF 1 ausgestrahlt werden.

Drei Jahre Planung

Vor ihr war aus Österreich nur Andreas Gabalier 2016 bei der seit Ende der 1980er-Jahre produzierten Konzertreihe von MTV aufgetreten. "Die letzten Jahre war es sehr, sehr ruhig auf der musikalischen Ebene", blickte Stürmer zurück. "Aber es hat sich viel getan." Nun freue sie sich sehr, dass es bald wieder losgehe, auch die Vorbereitungen für die "MTV Unplugged"-Shows laufen bereits. "Es war schon länger geplant", verriet die Sängerin. Erste Gespräche mit MTV habe es bereits vor drei Jahren gegeben. Seitdem sei viel "Planung und Vorbereitung" gefolgt, wurden Listen erstellt und Gäste überlegt. "Es ist eine irre Herausforderung."

Die Popsängerin aus Linz feierte im Vorjahr ihren 40. Geburtstag und begeht heuer ihr 20. Bühnenjubiläum. Ihre Karriere begann 2003, als sie in der ORF-Castingshow "Starmania" Zweite wurde und kurz danach mit dem Song "Ich lebe" auch außerhalb von Österreich einen Charterfolg landete. Ihr jüngstes Album "Überall zu Hause" erschien 2018. Im Anschluss daran gab sie eine Tournee, bevor die Corona-Pandemie ausbrach und sie 2021 zum zweiten Mal Mutter wurde. (APA, 6.7.2023)