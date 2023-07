"Die Zeit der internen Selbstbeschäftigung wird bald vorüber sein." Das prophezeite die damalige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beim traditionellen roten Aufmarsch am 1. Mai auf dem Wiener Rathausplatz. Ähnliche Worte waren bald darauf von ihren beiden (Interims-)Nachfolgern zu hören. "Wir müssen zueinanderfinden", ließ Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die Genossinnen und Genossen wissen, als er auf dem roten Bundesparteitag in Linz – vorübergehend – zum neuen SPÖ-Vorsitzenden gekürt wurde. Und auch der später bestätigte tatsächliche neue SPÖ-Chef Andreas Babler richtete ähnliche Aufrufe zur Geschlossenheit an die Basis – und besetzte sein neues Team bewusst auch mit Unterstützern seines vormaligen Rivalen Doskozil. Allein: In der Breite der Partei wollen die Rufe der Chefetage offenbar nicht richtig ankommen.

Grubesa ist nach dem Parteitagsdebakel zurückgetreten. In einem anonymen Schreiben wird sie des bewussten Betrugs bezichtigt. APA/ROLAND SCHLAGER

Vor wenigen Tagen richtete der aus der burgenländischen SPÖ kommende Günter Kovacs, bis vergangenen Freitag Präsident des Bundesrats, seinem neuen Parteichef Babler gleich in mehreren politischen Fragen öffentlichkeitswirksam seinen Widerstand aus. Tempo 100 auf Autobahnen, zu dem sich Babler kürzlich in der ORF-"Pressestunde" bekannt hat, werde es "sicher nicht spielen", sagte Kovacs im ORF. Die Legalisierung von Cannabis – ebenfalls eine Forderung Bablers – sei zudem "ein absolutes No-Go". Und auch die vom Bundesparteivorsitzenden gewünschte 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich hält der Burgenländer für wenig realistisch. Auch Doskozil hatte der Idee zuvor bereits mehrfach eine Absage erteilt.

Verwundungen und "Klärungsbedarf"

Der neue rote Klubobmann Philip Kucher, der im parteiinternen Wahlkampf noch Doskozil unterstützt hatte, zeigte sich tags darauf wenig erfreut über die Wortspenden von Kovacs: "Ganz ehrlich, ich habe mich gestern persönlich auch geärgert", sagte Kucher. Gleichzeitig versprach er, man werde sich im Zuge der anstehenden Sommertour Bablers um bestehende Verwundungen und "Klärungsbedarf" kümmern. Auch die Parteimitglieder nahm der Klubchef aber in die Pflicht. Er erwarte, dass man "nach diesen schwierigen Monaten das demokratische Ergebnis auch mit einer menschlichen Größe zur Kenntnis nimmt" und "mitträgt", wie es auch Rendi-Wagner, Babler und Doskozil getan hätten.

Staatsanwaltschaft prüft

Allerdings: Auch auf der Hinterbühne wird in der heimischen Sozialdemokratie weitergekämpft – teils offenbar mit noch weniger freundschaftlichen Methoden: Am Mittwoch wurde bekannt, dass gegen die einstige Leiterin der SPÖ-Wahlkommission, Michaela Grubesa, eine anonyme Anzeige eingebracht worden ist. Die "Kronen Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. Grubesa war nach der Verwechslung der Sieger beim roten Parteitag in Linz als Kommissionsleiterin zurückgetreten.

Die Sachverhaltsdarstellung, auf der die Anzeige beruht, liegt dem STANDARD vor. Sie war bereits vor einigen Wochen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingelangt. Diese leitete sie an die zuständige Staatsanwaltschaft Linz weiter, die nun wie formal vorgesehen einen Anfangsverdacht prüft: Das heißt, es wird geprüft, ob Ermittlungen aufgenommen werden.

Schwere Betrugsvorwürfe

In dem anonymen Schreiben wird Grubesa beschuldigt, die Stimmen zwischen Doskozil und Babler bewusst vertauscht und Doskozil somit wissentlich fälschlicherweise zum Sieger erklärt zu haben – Grubesas Lebensgefährte Max Lercher hatte im Vorfeld der Abstimmung den parteiinternen Wahlkampf Doskozils gemanagt. Weiters wird in dem Schreiben behauptet, die damalige Wahlkampfleiterin hätte danach vor mehreren internen Zeugen "einschließlich eines ehemaligen SPÖ-Ministers" gestanden, das Ergebnis bewusst manipuliert und somit einen Betrug begangen zu haben.

Im Gespräch mit dem STANDARD bestreitet Grubesa sämtliche Anschuldigungen. Sie selbst habe schließlich die Neuauszählung der Stimmen beantragt, wie sie betont. Von der anonymen Anzeige habe sie selbst erst am Mittwoch erfahren. Die Steirerin vermutet eine Intrige und ein bewusstes "Warmhalten" der Auszählungspanne vom Bundesparteitag. Spekulationen, ob die anonyme Anzeige aus einem bestimmten roten Lager kommen könnte, möchte sie nicht anstellen. Ihr Anwalt sei aber eingeschaltet und werde Akteinsicht erhalten. Für den Fall, dass sich herausstellen sollte, wer die Anzeige eingebracht hat, kündigte Grubesa ihrerseits eine Verleumdungsklage an. (Martin Tschiderer, 6.7.2023)