Je nach individuellen Konsumausgaben kann die Inflationsrate unterschiedlich hoch ausfallen. APA/dpa/Sebastian Kahnert

Das Inflationsgespenst kannte man in Europa lange Zeit nur aus den Geschichtsbüchern. Seit den 1980er-Jahren blieb die Teuerungsrate im Mittel unter drei Prozent, selbst die globale Finanzkrise ab 2007 änderte daran nichts.

Die Energiepreiskrise, die auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 folgte, stieß allerdings eine Spirale an. Sie trieb die Geldentwertung auf über elf Prozent, so hoch wie seit der Nachkriegszeit nicht. Der Mikrowarenkorb, der den täglichen Einkauf abbilden soll, war in Österreich sogar bis zu 17 Prozent teurer als im Vorjahr.

Die Inflation schlägt unterschiedlich zu

Diese allgemeinen Werte gelten freilich nicht für alle gleich. Mieter sind stärker betroffen als Eigentümerinnen (außer Letztere haben noch einen variablen Kredit offen); wer ein Auto betankt, hat eine andere individuelle Inflationsrate als Klimaticketreisende; wer Geld lieber in die Gastronomie trägt, zahlt mehr drauf als Kulturinteressierte.

Wie hoch Ihre persönliche Inflationsrate ausfällt, können Sie mit unserem Rechner herausfinden. Geben Sie zu Beginn die Höhe Ihrer momentan üblichen Haushaltsausgaben ein. Danach können Sie die Anteile für die jeweiligen Waren- und Dienstleistungskategorien anpassen und erfahren schließlich ihre persönliche Teuerungsrate im Zeitverlauf.

Beim Inflationsrechner handelt es sich um ein rein redaktionelles Service. Die Kalkulation geschieht lokal auf Ihrem Rechner oder Endgerät, dementsprechend werden keine Daten an STANDARD-Server übertragen und können so auch nicht mit Ihrem Userkonto verknüpft oder an Drittanbieter übergeben werden. (Programmierung und Gestaltung: Moritz Leidinger, Mitarbeit: Sebastian Kienzl, Michael Matzenberger, 12.7.2023)