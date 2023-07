Die bekannte Chilisauce kämpft mit Lieferschwierigkeiten. Am Schwarzmarkt in den USA werden Flaschen um 120 Dollar verkauft

Scharf, würzig, leicht frisch: Die Chilisauce Sriracha gehört zu den bekanntesten und beliebtesten scharfen Saucen der Welt. Markant sind der grüne Schraubverschluss und die vielen Geschmacksrichtungen mit Knoblauch, Koriander oder Raucharoma. Egal, ob man fade Gerichte aufpeppen will oder endlich wieder etwas spüren will, die Chilisauce sorgt für viel Würze und Wumms.

Die große Beliebtheit könnte bald einen Dämpfer verpasst bekommen. Dem kalifornischen Saucenhersteller Huy Fong Foods geht nämlich die Sauce aus. Genauer gesagt, die Chilis. Wie der Produzent bekanntgab, kämpft man bereits seit Jahren mit einem Mangel an Chilischoten. Dadurch komme es zu Produktionsproblemen und einem Engpass bei der beliebten Chilisauce, wie CNN berichtet. Laut dem Hersteller konnte die Sriracha-Produktion im Herbst zwar wieder begonnen werden, jedoch sei nur eine limitierte Menge an Rohmaterialien vorhanden. Wie lange die Chiliknappheit andauern wird, könne man noch nicht sagen, jedenfalls handle es sich um einen "beispiellosen Rohstoffmangel". Dürren im Anbaugebiet in Mexiko sorgten für den massiven Ernteausfall der roten Jalapeños, der Hauptzutat der Sriracha-Sauce.

Zu wenige Chilis für die Sauce: In den USA herrscht ein Sriracha-Mangel. APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULL

Absurde Preise am Schwarzmarkt

Der Sriracha-Mangel hat in den USA bereits erste Spuren hinterlassen. Die Regale in Supermärkten bleiben leer, dafür verkaufen findige Saucen-Dealer ihr Depot auf Ebay, Amazon und Co – zu teils absurden Preisen. Ein Zweierpack wurde laut CNN für rund 120 Dollar auf Amazon angeboten – das sind circa 110 Euro. Normalerweise kostet eine Flasche um die sechs Dollar.

Der in Österreich bekannte Sriracha-Hersteller Flying Goose (mit Gans statt Hahn als Logo) dagegen kämpft mit solchen Lieferengpässen nicht. Chilisaucenfans und Ess-Masochisten können aufatmen: Hamsterkäufe oder Schwarzmarkthandel braucht man hierzulande also noch nicht zu befürchten. (rec, 6.7.2023)