Ein Sicherheitsmitarbeiter im Parlament wurde selbst zum Sicherheitsproblem. Heribert Corn

Einem Security des Parlaments wird laut STANDARD-Informationen vorgeworfen, einen Diebstahl an einem Besucher begangen zu haben. Der Vorfall hat sich am 7. Juni im Zuge der Sicherheitskontrolle beim Eingang des Parlaments zugetragen. Der Sicherheitsmitarbeiter sei aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe nicht mehr im Parlament im Einsatz, bestätigt die Parlamentsdirektion auf Anfrage.

Der Mitarbeiter sei, nachdem der Besucher die Vorwürfe erhoben hatte, sofort abgezogen worden. Auch das Material der Überwachungskameras sei daraufhin gesichtet worden, allerdings sei der Diebstahl laut Parlamentsdirektion "nicht unmittelbar zu klären und eindeutig feststellbar" gewesen. Die Vorwürfe dürften bislang noch nicht vollständig aufgeklärt worden sein. Nach Informationen des STANDARD ermittelt die Landespolizeidirektion Wien. Eine Antwort auf eine Anfrage bei der LPD nach dem Stand der Ermittlungen ist ausständig.

Personal von externer Sicherheitsfirma

Für die Zutrittskontrollen beim Eingang ist laut Parlamentsdirektion Personal der Sicherheitsfirma G4S zuständig. Das ist jene Sicherheitsfirma, bei der auch jener Securitymann mit Verbindungen in die Neonazi-Szene beschäftigt war und der im Jahr 2018 im BVT-U-Ausschuss Dienst versehen hatte. Der vom STANDARD aufgedeckte Sicherheitsskandal hatte damals für Entsetzen gesorgt und hohe Wellen geschlagen.

Für Aufregung sorgte damals auch, dass bei Mitarbeitern der Sicherheitsfirma keine Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz durchgeführt wurde, sondern nur eine weniger umfangreiche Zuverlässigkeitsprüfung nach der Gewerbeordnung.

Ein Sprecher der Parlamentsdirektion betont, dass es mittlerweile Teil des Vertrags mit der Sicherheitsfirma sei, dass bei Mitarbeitern, die im Parlament zum Einsatz kommen, eine Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz durchgeführt wird. Wie die Firma mit der Angelegenheit umgeht und ob der Mann dort noch beschäftigt ist, war auf Anfrage zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Unbestätigten STANDARD-Informationen zufolge dürfte der Mann fristlos entlassen worden sein.

Eindringling war "Nachschleicher"

Auch jener Mann, der sich am Mittwoch unbefugt Zutritt zum Plenarsaal des Parlaments verschafft und unbehelligt auf der Regierungsbank Platz genommen hatte, beschäftigte am Donnerstag das Parlament. Donnerstagfrüh fanden dazu Beratungen in der Präsidiale statt. Später teilte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Abgeordneten schließlich mit, dass der Eindringling ein "Nachschleicher" gewesen und direkt hinter einem Klubmitarbeiter in den Plenarsaal gekommen sei.

Video: Mann entert österreichische Regierungsbank APA

Zum Plenarsaal haben Besucherinnen und Besucher des Parlaments nämlich keinen Zugang – die Türen zum Saal können wie zahlreiche andere Eingänge im Parlament nur mit einer Zutrittskarte geöffnet werden, über die lediglich berechtigte Personen verfügen. Zu ihnen zählen etwa Abgeordnete, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlaments sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter.

Der Mann sei – wie alle Besucherinnen und Besucher – am Eingang des Parlaments sicherheitsüberprüft worden, heißt es. Gefahr dürfte also keine bestanden haben. Angemeldet war er für einen einstündigen Besuch auf der Besuchergalerie. Tatsächlich schlich er sich jedoch in den Plenarsaal und nahm auf der zu diesem Zeitpunkt leeren Regierungsbank Platz, um von dort aus folgende Botschaft kundzutun: "Jesus ist eure Rettung."

Die Klubmitarbeiter wurden nun ersucht, ihre Ausweise sichtbar zu tragen, damit gleich klar wird, ob sie Zutritt in den Plenarsaal und die Seitenbereiche davon haben. Wie man solche Vorfälle künftig vermeiden kann, soll außerdem in einem Sicherheitskomitee beraten werden. (Sandra Schieder, Fabian Schmid, 6.7.2023)