Bereits im Juni stemmte sich die EU gegen das KI-Tool Bard. IMAGO/Jonathan Raa

Bereits am Montag führte Google einige von der Öffentlichkeit größtenteils unbemerkte Anpassungen an den Privatsphäre-Einstellungen durch. Ohne es groß hinauszuposaunen, wurden den neuen KI-Services wie Bard und Cloud AI Zugeständnisse gemacht, für ihr Training Daten aus dem Netz sammeln und auswerten zu dürfen.

Sprachmodelle und KI-Modelle

Wie eine Sprecherin von Google via "The Verge" wissen lässt, sei das Unternehmen immer transparent gegenüber der Datensammlung für die eigenen KI-Modelle. Das neueste Update stelle lediglich klar, "dass auch neuere Dienste wie Bard enthalten sind". Im Einklang mit den KI-Grundsätzen von Google würde man "Datenschutzgrundsätze und -schutzmaßnahmen in die Entwicklung unserer KI-Technologien" integrieren.

Sieht man sich die feinen Nachjustierungen in der Formulierung an, ist erkennbar, dass vor allem mehr Services aufgelistet werden, die von der Datensammlung künftig profitieren, namentlich eben Bard und Cloud AI. Auch die Formulierung "Sprachmodelle" wurde in "KI-Modelle" umgewandelt, um sich hier mehr Freiheiten zu schaffen.

Wie auch OpenAI nimmt sich Google jetzt das Recht, "öffentlich verfügbare Informationen" für das Training von KI-Modellen nutzen zu dürfen. Wie man Copyright-geschützte Daten von dieser Sammlung ausnehmen will, wird nicht erklärt. Zahlreiche Websites haben mittlerweile in ihren Richtlinien den Hinweis ergänzt, dass die Daten der Website nicht für eine derartige Datensammlung zur Verfügung stehen.

Es sind nur dezente Anpassungen, die Google allerdings mehr Freiheiten bei der Datensammlung geben. Google

Entscheidung vor Gericht

Bereits im Juni blockierten Datenschutzbehörden den EU-Start von Bard, weil unklar war, was der US-Konzern zum Schutz von Nutzerdaten unternehmen würde. In den USA hat Google bereits die erste Klage in diesem Zusammenhang laufen. Der größte Zeitungsverlag in den USA, Gannett, wirft Googles Mutterkonzern Alphabet vor, durch neue KI-Technologien ein Monopol am digitalen Anzeigenmarkt erlangt zu haben. Google würde "Plagiatsmaschinen" produzieren, ist einer der Vorwürfe.

Auch der große Konkurrent in Sachen KI, OpenAI, muss sich in den USA vor Gericht verantworten. Das Unternehmen soll angeblich medizinische Informationen und Daten von Kindern ohne deren Zustimmung gesammelt haben. In der 157-seitigen Anklageschrift heißt es unter anderem: "Trotz etablierter Gesetze, was den Kauf und die Nutzung persönlicher Daten angeht, hat der Angeklagte einen anderen Ansatz gewählt: Diebstahl!" (red, 6.7.2023)