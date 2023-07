Russland hat sich in den Stunden des Putschversuchs als das erwiesen, als was es von seinen Kritikern schon länger bezeichnet wurde: als Mafia-Staat ohne belastbare Institutionen, nur leider eben mit sehr vielen Atomwaffen

Der ehemalige deutsche Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer schreibt in seinem Gastkommentar über Wladimir Putins Russland nach dem Putschversuch.

Mehr als anderthalb Jahre tobt er nun, der sinnlose, zerstörerische Krieg Russlands in der Ukraine. Eine nukleare Großmacht bestreitet das von ihr zuvor anerkannte eigenstaatliche Existenzrecht eines Nachbarn und "Brudervolks" durch einen Eroberungskrieg. Die Ukraine soll als eigener Staat verschwinden, wieder einverleibt in Russland. Zugleich ist sie aber ein Mitglied der UN und international anerkannter Teil der Staatengemeinschaft und zugleich im 21. Jahrhundert Opfer eines Eroberungskrieges.

Allerdings scheint das Kalkül der russischen Führung unter Präsident Wladimir Putin nach hinten loszugehen. Keine schnelle militärische "Spezialoperation", sondern ein veritabler, opferreicher Eroberungskrieg, der zudem für Russland verloren zu gehen droht. Wie ernst die Lage tatsächlich ist, hat der Putschversuch der Wagner-Söldnertruppe kürzlich klargemacht, der sich über Stunden hinweg ungebremst entfalten konnte, bis hin zur Einnahme der Großstadt Rostow am Don und des dortigen russischen Armeehauptquartiers, und die Wagner-Söldner bis 200 Kilometer vor Moskau führte. Der staunende Beobachter musste sich fragen, was war bloß mit Putins großem Sicherheits- und Machtapparat geschehen? Wo war die Armee in all den Stunden? Die Geheimdienste?

Gilt mittlerweile als angeschlagen: der russische Präsident Wladimir Putin. IMAGO/Alexander Kazakov

Putin hatte zwar in einer landesweit übertragenen Fernsehansprache am Samstagmorgen das Jahr 1917 und die Gefahr einer Bürgerkriegs beschworen, war anschließend aber nicht mehr zu hören und sehen gewesen. War er in jenen dramatischen Stunden noch im Kreml oder vor den sich Moskau nähernden Wagner-Truppen nach St. Petersburg geflohen? Ein starker Mann, ein Diktator, der Angst und Schwäche zeigt und sich davonmacht, ist nicht mehr stark, zumal wenn der Aufstand aus seinem engsten Umfeld kommt.

Und wurde Putins Macht wirklich durch die Vermittlung des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gerettet, eines nachrangigen Vasallen des russischen Präsidenten, den man in Moskau gern benutzte, aber selten für voll nahm? Und wie viel ist diese Macht unter all diesen Umständen dann noch tatsächlich wert?

Erschreckend war aber auch zu sehen, wie institutionell schwach das Gebilde der russischen Föderation tatsächlich ist. Der Angriff einer bewaffneten Macht auf das Machtzentrum der russischen Föderation bringt alles ins Wanken, weil der gesamte Staat allein auf die Gewaltherrschaft eines Mannes gebaut ist. Fällt diese, fällt der Rest mit. Insofern war Putins Rückgriff auf das Jahr 1917 mehr als zutreffend. Putins Russland hat sich in den kritischen Stunden des Putschversuchs als das erwiesen, als was es von seinen Kritikern schon seit längerem bezeichnet wurde: als Mafia-Staat ohne belastbare Institutionen, nur leider eben mit sehr vielen Atomwaffen.

Endspiel um Sieg und Niederlage

Der Putschversuch des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin steht in einem engen Zusammenhang mit dem Versagen der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Der Geruch einer dramatischen Niederlage beginnt um sich zu greifen, und darin besteht der Kern der aktuellen Schwäche des dereinst starken Mannes im Kreml.

Mit der drohenden militärischen Niederlage in der Ukraine holt Putin die Geschichte Russlands ein. Wie viel Macht wird ihm bleiben? Genug, um den Krieg mittels eines schmerzlichen Kompromisses zu beenden? Oder riskiert er dadurch eine weitere Revolte der bewaffneten Kräfte mit dem Risiko seines Untergangs und einem anschließenden Chaos mit großer Instabilität in der Russischen Föderation? All das erinnert an die beiden magischen Daten in der modernen russischen Geschichte – Februar und Oktober 1917! Geschichte wiederholt sich nicht, wird behauptet. Wir werden es sehen.

Mit Prigoschins Marsch auf Moskau ist der Krieg in der Ukraine in eine neue, noch gefährlichere Phase eingetreten, das Endspiel um Sieg oder Niederlage zeichnet sich ab, und zwar nicht nur auf den militärischen Schlachtfeldern in der Ukraine, sondern auch in der russischen Innenpolitik. Spätestens seither weiß man, dass die Beendigung dieses Krieges weitaus schwieriger und risikoreicher sein wird, als bisher angenommen, denn für wichtige Teile des russischen Machtapparats ist eine Niederlage in der Ukraine nicht hinnehmbar. Prigoschin war nur einer von ihnen.

Je näher dieses Endspiel rückt, desto größer wird das nukleare Erstschlagsrisiko oder vergleichbar irrationaler Handlungen seitens Moskaus werden. Für Russland verheißt dies eine Chaosperspektive bis hin zu einer denkbaren Desintegration mit einem fortdauernden Ultranationalismus und dem Traum von einer Restauration des Imperiums. Das Land droht sich selbst in der Vergangenheit einzuschließen, fernab jeder gesellschaftlicher Modernisierungsperspektive, und eine permanente Sicherheitsbedrohung an Europas Ostflanke zu sein. Europa wird sich dagegen wappnen müssen. (Joschka Fischer, Copyright: Project Syndicate, 7.7.2023)

Joschka Fischer war von 1998 bis 2005 deutscher Außenminister und Vizekanzler. In den beinahe 20 Jahren seiner Führungstätigkeit bei den Grünen trug er dazu bei, aus der ehemaligen Protestpartei eine Regierungspartei zu machen.