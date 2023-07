750 Gramm Kokain und 57.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt (Symbolbild). Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Klagenfurt – Die Polizei in Kärnten hat am Donnerstag Bilanz nach einem Großeinsatz gezogen, der von Montag bis Mittwoch gedauert und für einiges Aufsehen gesorgt hat. Wie der stellvertretende Landespolizeidirektor Wolfgang Rauchegger sagte, wurde wegen Drogenhandels, Geldwäscherei und Zuhälterei ermittelt. Dabei wurden 25 Hausdurchsuchungen durchgeführt, neun Personen wurden festgenommen, 750 Gramm Kokain und 57.000 Euro Bargeld sichergestellt.

"Es handelt sich dabei um den größten kriminalpolizeilichen Einsatz, den wir in Kärnten je hatten", sagte der Leiter des Landeskriminalamts, Gottlieb Türk. Pro Tag waren rund 200 Beamte im Einsatz, von Bundeskriminalamt, Cobra und Bereitschaftseinheit, außerdem Diensthundestaffeln, Suchtgiftermittler und Beamte des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Die Einsätze fanden in den Bezirken Villach-Stadt und -Land sowie in Feldkirchen statt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um sieben rumänische Staatsbürger, einen Italiener und eine Österreicherin. Durchsucht wurden nicht nur Wohnungen und Gastronomiebetriebe, sondern auch eine Garage, die als Abwicklungsort für Drogengeschäfte benutzt wurde, sowie zwei Saunaclubs. (APA, 6.7.2023)